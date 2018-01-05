Почему предприниматели из Кобрина закрываются? 1 5.01.2018, 20:44

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Многие предприниматели Кобрина приостанавливают свою деятельность.

Причин этому много. Основная - обнищание населения и желание властей как можно больше вытрясти из инициативных людей, говорит кобринский владелец фирмы «Нарбут» Василий Андреюк, который также вынужден приостановить свою деятельность.

- Торговал строительными материалами. Дел почти никаких нет, так как у людей нет денег, уже не получают кредитов. У кого была возможность - уже построился. Нет оборотных средств. А когда отключили свет, то вовсе прекратились дела, - цитирует Василия Андреюка «Радыё Рацыя».

Последней точкой в принятии решения о приостановке дела стал неожиданный огромный счет платы за электричество. Не предупредив, электросети решили взыскать плату за трансформатор. Раньше за трансформатор не платили, расчет был по договору и по другой схеме. Для подключения электричества кобринские электросети выставили опять же двойной счет, который противоречит закону.