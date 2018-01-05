В Дании нашли пропавшую бутылку водки стоимостью миллион евро 6 5.01.2018, 20:50

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Бутылка водки была обнаружена на стройке в 10 километрах от Копенгагена.

В Дании обнаружена одна из самых дорогих в мире бутылок водки, которая была ранее украдена из коллекции в Копенгагене. Бутылку нашел прохожий на строительной площадке в населенном пункте Шарлоттенлунд, расположенном примерно в 10 км к северу от Копенгагена, сообщает столичная полиция в своем микроблоге в Twitter пятницу, 5 января.

Владелец коллекции Брайан Энгберг рассказал в интервью газете Ekstra Bladet, что бутылка была найдена пустой и, на первый взгляд, повреждений на ней не обнаружено. По словам Энгберга, бутылка изготовлена из трех килограмм золота и такого же объема серебра, ее стоимость оценивается в 1,3 млн долларов (около млн евро), передает DW.

Традиции марки "Руссо-Балт"

Бутылка пропала из коллекции, хранящейся в баре Café 33 в Копенгагене, в ночь на 2 января. В интервью TV2 Энгберг рассказал, что "одолжил в России" бутылку около полугода назад. Водка украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья. Она была произведена частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей. Dartz Motorz позиционирует себя как продолжатель традиций марки "Руссо-Балт", хотя не является ее владельцем.

Автомобили "Руссо-Балт" стали выпускаться на вагоностроительном заводе в Риге более 100 лет назад. Несколько таких машин были поставлены российскому императорскому двору. Мировую известность марка приобрела в 1910 году, когда главный инженер завода Андре Нагель принял участие в ралли Санкт-Петербург - Неаполь. Автомобиль прошел дистанцию без единой поломки. Через год Нагель выиграл на "Руссо-Балт" ралли в Монте-Карло. Производство "Руcсо-Балта" с началом первой мировой войны было перенесено в Москву и Санкт-Петербург, а вскоре после революции 1917 года - прекращено.