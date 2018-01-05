В российских СИЗО житель Слонима за 4 месяца похудел на 20 кг 2 5.01.2018, 21:10

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Водитель из Беларуси находится в СИЗО в Вязьме и ждет очередного судебного заседания.

Корреспонденту gs.by рассказала об этом племянница водителя-дальнобойщика из Слонима Алексея Гайдарова, который теперь находится в СИЗО в Вязьме и ждёт очередного судебного заседания.

Ночью 7 сентября 2017 года Алексей на своём МАН под Гагарином в Смоленской области въехал сзади в тяжёлый грузовик по перевозке щебня. От удара автомобиль Алексея выбросило на встречную полосу, по которой в то время двигался Mercedes Sprinter. В результате столкновения фуры и микроавтобуса, погибли тогда 5 человек, ещё трое пострадали, в том числе и сам Алексей. Все погибшие и пострадавшие — белорусы.

— Алексей жил в Слониме, а работал водителем в минской фирме по перевозке грузов. Тот рейс не был плановым. В среду утром Алексею позвонили из Минска и сказали, что нужно срочно ехать на Москву. Мы с бабушкой (его матерью) быстро собрали его в дорогу, и Алексей уехал. А в четверг в 4 утра нам позвонили из МЧС и сказали, что на 182-м километре трассы Москва — Минск возле деревни Сверчково Гагаринского района произошла авария, в которую попал Алексей.

В Гагарин тогда срочно выехал представитель Алексеевой фирмы, но забрать Алексея в Беларусь в больницу ему не удалось. Позже мы узнали, что Алексея отвезли в Гагаринскую районную больницу — всего в крови, дали тряпку, чтобы кровь вытер, и кололи обезболивающее. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Кроме этого, у Алексея пострадала нога. В аварии была сильно деформирована кабина Алексеевой машины, его оттуда ломами освобождали. Тогда же, через несколько часов после аварии, в больницу пришёл следователь и допросил Алексея. Уже через два дня прошёл первый суд о выборе меры пресечения — суд санкционировал содержание Алексея под стражей на два месяца.

Когда мы к нему приехали, дядя жаловался, что у него болит голова и нога, а лечения — никакого. Мы наняли в Смоленске адвоката, заплатили немалые деньги, но за три месяца он фактически ничем Алексею не помог. Арест через два месяца снова продлили на два месяца, а недавно — ещё на полгода. Следователи свою работу закончили фактически за полтора месяца. Также была проведена государственная экспертиза транспортных средств. Экспертиза та показалась очень странной. Мы недавно наняли нового адвоката, женщину из Москвы, и заплатили за независимую техническую экспертизу — она на 70% отличается от государственной. И что касается участников аварии, то из дела куда-то всё время исчезает третья машина — щебневоз, в который въехал Алексей. И на штрафстоянке теперь находится только Алексеева машина и микроавтобус, а третьей машины нет.

После недавнего судебного заседания Алексея перевели в следственный изолятор в Вязьму. Мы у него были. Условия содержания там ужасные. В камере сидит много народа, там курят. У Алексея по-прежнему часто болит голова и нога, поднялся сахар. Выглядит он ужасно. За эти четыре месяца 28-летний мужчина похудел на 20 кг. Говорил нам, что когда бывает плохо, не дают лекарств, даже за деньги таблеток не продали, мол, нет заключения врача. Об условиях содержания в СИЗО было сказано в суде, но судья на эту информацию никак не отреагировала, — с горечью говорит Анжелика.

— Значит, дело передано в суд?

— Да. Следующее заседание назначено на 9 января, и в этот день должны назначить дату вынесения приговора.

— Анжелика, Ваш дядя проходит по делу ответчиком, а кто представляет в суде потерпевшую сторону?

— Потерпевшие — это жёны погибших в аварии белорусов из Калинковичей, Калинковичского района и Бобруйска. Всего пять человек.

— Они выставили ответчику какие-то требования?

— В начале следствия ничего не требовали, хотя мы сами спрашивали, чем можем помочь, но потом все заявили иски о возмещении морального вреда на 100 тысяч долларов каждый.

— Их, наверное, можно понять. А как Вы сами оцениваете то, что случилось с Вашим близким человеком и с другими участниками этой аварии?

— Это такое страшное стечение обстоятельств. Как мы потом узнали, на том участке дороги это было не первое ДТП с летальным исходом. Ту дорогу там называют дорогой смерти. Конечно, суд вынесет свой вердикт, но я уверена, дядя не виноват в аварии — в той ситуации он ничего не мог сделать.