В Нидерландах добывают криптовалюту с помощью человеческого тепла8
- 5.01.2018, 21:18
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Человеческое тело в состоянии покоя способно производить 100 Вт лишнего тепла.
Ученые Института старения человека в Нидерландах добывают криптовалюту с помощью человеческого тепла, передает unian.net.
Как отмечают на сайте института, человеческое тело в состоянии покоя способно производить 100 Вт лишнего тепла. Ученые разработали специальный костюм, который позволяет собирать это тепло и превращать в электроэнергию.
"Мы создали корпус-костюм, который использует термоэлектрические генераторы для сбора разницы температур между человеческим телом и окружающей средой и преобразует ее в полезную электроэнергию. Затем выработанная электроэнергия поступает на компьютер, который производит криптовалюту", - говорится в сообщении института. За время работы проекта, ученым удалось добыть свыше 16,5 тысяч единиц различных криптовалют, среди которых: верткоин, дэш, етереум, старткоин, лиск и лайткоин.