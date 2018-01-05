В Нидерландах добывают криптовалюту с помощью человеческого тепла 8 5.01.2018, 21:18

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Человеческое тело в состоянии покоя способно производить 100 Вт лишнего тепла.

Ученые Института старения человека в Нидерландах добывают криптовалюту с помощью человеческого тепла, передает unian.net.

Как отмечают на сайте института, человеческое тело в состоянии покоя способно производить 100 Вт лишнего тепла. Ученые разработали специальный костюм, который позволяет собирать это тепло и превращать в электроэнергию.

"Мы создали корпус-костюм, который использует термоэлектрические генераторы для сбора разницы температур между человеческим телом и окружающей средой и преобразует ее в полезную электроэнергию. Затем выработанная электроэнергия поступает на компьютер, который производит криптовалюту", - говорится в сообщении института. За время работы проекта, ученым удалось добыть свыше 16,5 тысяч единиц различных криптовалют, среди которых: верткоин, дэш, етереум, старткоин, лиск и лайткоин.