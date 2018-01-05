Волонтер: Перед годом Собаки многие белорусы хотели забрать щенка и подарить как сувенир 5.01.2018, 21:43

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Некоторые белорусы получили в подарок живые «символы», но оказались совсем не готовы ухаживать за ними.

Волонтеры опасаются, что в этом году бездомных собак станет больше, чем обычно, потому что символ 2018-го именно это животное. Некоторые белорусы получили в подарок живые «символы», но оказались совсем не готовы ухаживать за ними и любить. Поэтому часть из собак может перекочевать на улицу, пишет kp.by.

- Нам друзья в новогоднюю ночь подарили малюсенького беспородного щенка, - рассказывает молодая пара Маша и Ваня. - Мы не хотели никого заводить, у нас однокомнатная квартира, и скоро появится малыш! А тут собака, причем вырастет она немаленькой. Что делать со щенком, мы не знаем… На Гурского, конечно, не повезем, но у себя однозначно не оставим.

Маше и Ване на Новый год подарили щенка

Мы позвонили в «Фауну города» и спросили, не сдают ли им лохматые новогодние подарки.

- Пока к нам больше поступать собак не стало, - сказали на предприятии.

В общественном объединении защиты животных «Эгида» тоже нашествия бездомных собак пока не заметили.

- Вообще, после всех праздников бездомных животных на улицах становится больше, не только после Нового года, - отметила председатель «Эгиды» Вероника Ханцевич. - Котиков-собачек дарят, а потом выбрасывают. Но увеличения количества бездомных собак в первые дни года мы не заметили.

Волонтеры говорят, что перед праздниками проявляли особую бдительность, когда отдавали кому-либо собаку.

Волонтеры опасаются, что в этом году бездомных собак станет больше, чем обычно, потому что символ 2018-го именно это животное

Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

- Если человек хотел быстрее забрать собаку, просил обязательно до праздников, значит, планировал подарить, - рассуждает волонтер Анастасия, у которой сейчас на передержке семь щенков. - Я говорила, что могу передать животное только после Нового года. Два человека в таком случае отказались забирать. Многие люди не готовы ухаживать за животными, и не факт, что подаренная собачка будет любима. А животное - не игрушка! Людям праздник, а ему потом по улице бродяжничать?

Зоозащитники просят не выбрасывать животных из дома

Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

Зоозащитники просят не выбрасывать животных из дома, а если хотите избавиться от кошки или собаки - отдайте в хорошие руки или обратитесь к волонтерам за помощью. Их контакты можно найти на специальных сайтах или в группах в соцсетях.