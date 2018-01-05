Законно ли заставлять платить «невосполнимые расходы» в общежитии? 3 5.01.2018, 21:55

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Жительницу одного из бобруйских общежитий заставляют платить «невосполнимые расходы».

В общежитии заставляют оплачивать «невосполнимые расходы», что за они – отвечают туманно, при отказе угрожают не продлить договор найма. Это законно?

В редакцию bobruisk.ru обратилась Светлана Х., описав свою ситуацию.

«Живу с мужем и ребенком в общежитии одного из предприятий города. Когда продлеваем договор аренды жилого помещения (раз в год), нас принуждают подписывать еще договор о ежемесячном возмещении расходов на содержание общежития. Речь идет о каких-то невосполнимых затратах. В квитанции указывается общая площадь общежития, количество проживающих и затраты на квадратный метр. Сумма солидная. Почти столько же, сколько обходится вся «коммуналка». Заведующая общежитием утверждает, что это оплата за обслуживание помещений общего пользования, освещение лестниц и коридоров. Но мы платим отдельно за пользование лифтом, за капремонт, за техническое обслуживание. Возникает вопрос: откуда эти затраты берутся? Как они высчитываются и главное: обязаны ли мы эту сумму (около 60.00 р) оплачивать? Когда с этим вопросом обратились к администрацией общежития, услышали недвусмысленный намек, что недовольным просто не продлят договор аренды в следующем году. Что такое в данном случае невосполнимые расходы? Законно ли требовать оплату невосполнимых расходов?»

Юрист комментирует:

Законодательство Республики Беларусь не содержит понятия «невосполнимые расходы». Согласно п. 49 Положения об общежитиях, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 N 269, наниматели жилых помещений в общежитии государственного жилищного фонда оплачивают только пользование жилым помещением, и жилищно-коммунальные услуги по установленным тарифам.

Одним из оснований для прекращения договора найма является истечение его срока, что предусмотрено в ст. 60 Жилищного кодекса Республики Беларусь. При этом в статье 221 ЖК РБ содержится перечень граждан, которые не подлежат выселению из жилых помещений без предоставления другого жилья. В случае прекращения договора найма жилого помещения в связи с истечением его срока с нанимателем может быть заключен новый договор, если для этого есть основания.

В случае возникновения спора с администрацией общежития по вопросам, связанным с договором найма, необходимо руководствоваться Жилищным кодексом РБ, а также Положением об общежитиях, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 N 269.