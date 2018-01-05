Белоруска Киннунен возвращается в сборную Беларуси после рождения ребенка
- 5.01.2018, 22:02
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Биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) выступит на четвертом этапе Кубка IBU.
Белоруска Анастасия Киннунен (Дуборезова) возвращается в сборную Беларуси после рождения ребенка.
Спортсменка выступит на четвертом этапе Кубка IBU, который пройдет в Осрбли. Там пройдут две спринтерские гонки, которые состоятся 6 и 7 января.
One more girl, who became a mother in August, is stepping back on the track after a year break. Nastassia @AnastasiyaSki Kinnunen (Dubarezava) will compete at the #IBU_Cup 4 in Osrblie!#biathlon pic.twitter.com/USENJ3C9Hn— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 5 января 2018 г.