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Белоруска Киннунен возвращается в сборную Беларуси после рождения ребенка

  • 5.01.2018, 22:02
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Биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) выступит на четвертом этапе Кубка IBU.

Белоруска Анастасия Киннунен (Дуборезова) возвращается в сборную Беларуси после рождения ребенка.

Спортсменка выступит на четвертом этапе Кубка IBU, который пройдет в Осрбли. Там пройдут две спринтерские гонки, которые состоятся 6 и 7 января.


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