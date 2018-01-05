Дэниел Фрид: Богатые россияне опасаются новых санкций США

Дэниел Фрид: Богатые россияне опасаются новых санкций США4
- 5.01.2018, 22:07
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Богатейшие россияне обеспокоены возможностью попадания под персональные санкции.
Раздел 241, также известный как «Кремлевский доклад», обязывает правительство США предоставить список высокопоставленных российских политиков, олигархов, членов их семей, приближенных к режиму, и их состоянии, передает «Голос Америки».
По сообщению издания The Moscow Times, богатейшие россияне обеспокоены возможностью попадания под персональные санкции. Некоторые из них якобы даже побывали в Вашингтоне с целью прояснить ситуацию, но безрезультатно. Бывший координатор санкционной политики Госдепартамента, а ныне эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид, считает, что состоятельные россияне очень тревожатся относительно «Кремлевского доклада». Эксперт добавляет, что доклад направлен не на всех состоятельных россиян, а на коррумпированную часть элиты, которая связана с Владимиром Путиным.
«Я подозреваю, что такая реакция связана с осознанием того, что санкции могут затронуть и их тоже, что Владимир Путин не может их защитить и что Запад не так уж и слаб и коррумпирован, как им рассказывали. Что это результат действий России, и эти люди будут также нести ответственность», - заявил эксперт Атлантического совета Дэниел Фрид.
Речь идет не только об аннексии Крыма и фактическом развязывании войны против Украины, но и о вмешательстве России в выборы в США. О том, что Москва это сделала, подтвердил доклад американского разведсообщества. Дэниел Фрид отмечает, что отсутствие банковского счета в США у человека или компании не означает, что нельзя ввести санкции.
«Мировая финансовая система в большей степени связана с долларом. Даже если транзакция происходит в евро через американский банк, то она будет считаться как такой, которая попадает под санкции. Если Минфин США вносит человека в санкционный список, то он не сможет использовать европейскую банковскую систему, поскольку она связана с американской. Так что американские санкции имеют большой эффект. В Кремле часто говорят: “Россия выйдет из мировой финансовой системы, чтобы снизить возможности США в виде санкций”. Успехов! Скольких людей вы знаете, которые хранят свои сбережения в рублях? Этого произойдет не скоро», - считает Дэниел Фрид.
Он объясняет, что санкции имплементирует Минфин США, в их разработке принимает участие американское разведсообщество и Государственный департамент, работа которых координируется Советом по национальной безопасности при президенте США. Дэниел Фрид говорит, что встречался с представителями Минфина США и Совета по национальной безопасности и делился с ними своими идеями по поводу санкций.
«Моим главным посылом было – не надо демонстрировать высокие показатели. Нет смысла «выполнить и перевыполнить план». Нужно качество, а не количество», - отметил эксперт.
В Минфине США есть несколько управлений, которые занимаются вопросами санкций. Там работают профессионалы, к которым присоединились люди Трампа. Помощник министра финансов, который занимается финансовыми преступлениями, очень серьезный человек с богатым опытом. В Государственном департаменте этим занимается заместитель директора отдела политического планирования Дэвид Тесслер. У него тоже большой опыт».
Законы США, отмечает Дэниел Фрид, предусматривают введение санкций и в отношении друзей и союзников Соединенных Штатов, в случае если они не выполняют положений международного гуманитарного права. Быть другом США не означает получить разрешение на нарушение прав человека, уверен Фрид.