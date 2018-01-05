Фотофакт: В Германии по затопленным улицам плавают лебеди 1 5.01.2018, 22:18

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Из-за урага «Элеанор» в Германии затоплены целые города.

Европа продолжает страдать от последствий урагана «Элеанор», который обрушился на нее в первые дни 2018 года, передает unian.net.

В частности, буря прошла почти по всей Германии, где ей дали имя «Бурглинд». Порывы ветра там достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.

При этом 5 января в немецких городах оказались затоплены целые города. Впрочем, похоже, в городе Бернкастель-Кус земли Рейнланд-Пфальц на западе страны местные лебеди с удовольствием плавают по затопленным улицам.