В Гродно не состоялся концерт артистов, которые выступали «для никого» 1 5.01.2018, 22:28

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Участники коллектива рассказали, почему концерт не состоялся.

На 5 января на площади Ленина был запланирован концерт Народного хора Гродненского государственного музыкального колледжа. Однако в 18.00, когда по плану должно было начаться выступление, артистов в центре города не было. Днем в учебном учреждении готовились к концерту. Чуть позже участники коллектива рассказали, что мероприятие отменили из-за плохой погоды, передает tut.by.

Напомним, концерт гродненского коллектива состоялся в самом центре города 23 декабря при полном отсутствии зрителей. В учебном учреждении говорили, что артисты свою программу «откатали» добросовестно, а людей на главной площади Гродно не было из-за плохой погоды. А отменить выступление артисты сами не могли.

В горисполкоме говорили, что разнарядки проводить именно большой концерт не было, и объясняли, что учебные заведения Гродно попросили поучаствовать в новогодних представлениях возле двух главных городских елок с праздничными программами и выделили для этого время — с 18 до 20 часов. (23 декабря время перенесли из-за того, что это был выходной день накануне католического Рождества).

Каждый колледж составлял программу по своему усмотрению. В отделе идеологической работы Гродненского горисполкома уточнили, что речь шла о фоновой музыке и аниматорах, которые могли бы развлекать людей, пришедших к елкам. Обещали, что такие развлекательные программы в Гродно будут проходить до 14 января.

Однако в пятницу вечером около главной елки города было пустынно. Правда, потенциальные зрители, в отличие от 23 декабря, когда было холодно и дождливо, время от времени на площади собирались. Выступление коллектива могло привлечь сюда еще больше людей.

Но на этот раз, видимо, городские власти или администрация колледжа решили не рисковать и концерт попросту отменили.