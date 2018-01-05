Пенс: США окажут огромную поддержку борющимся за свободу иранцам 2 5.01.2018, 22:40

Граждане Ирана должны добиваться изменений и отвергать радикальную идеологию.

США готовы поддержать граждан Ирана в их "борьбе за свободу и изменения". Об этом Майк Пенс сказал в интервью "Голосу Америки".

"США и другие страны мира могут оказать огромную поддержку гражданам Ирана, если те продолжат борьбу за свою свободу, будут добиваться изменений, отвергать радикальную идеологию, которая захватила их страну десятилетия назад и продолжает захватывать остальной мир через экспорт терроризма из Ирана", – сказал Пенс.

Вы знаете, что мы пошли на "ядерное соглашение" с надеждой на то, что оно будет способствовать созданию более умеренного Ирана.

"Но пока мы не видим ничего подобного. Зато мы видим людей, которые вновь вышли на улицы в Иране... Я думаю, что это реальная возможность, и я надеюсь, что как диссиденты в Советском Союзе, когда они услышали выступление Рональда Рейгана, посвященный "империи зла", и поняли, что они не одни, так и люди, которые вышли на улицы в Иране, знают, что при власти президента Трампа они не останутся в одиночестве", – заявил Пенс.

28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке.

30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.

31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.

2 января духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал демонстрации происками врагов Ирана. Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади обвинил участников акций протеста в мятеже.

Телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданного ему Национальным советом сопротивления Ирана.

3 января Трамп заявил, что США "в подходящее время" окажут большую поддержку участникам протестов в Иране.

3 января иранские власти заявили об "окончании смуты". Постпред Ирана в ООН Голямали Хошру написал письмо Совету Безопасности ООН и лично генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором обвинил США в активизации деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела Ирана.

По данным Anadolu, за время протестов погибли 23 человека. Силовики задержали не менее 500 активистов. В Госдепе США заявили, что в Иране убили или арестовали не менее 1 тыс. протестующих.