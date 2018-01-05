В первом типовом бассейне в Брилевичах по стенам пошли трещины

В первом типовом бассейне в Брилевичах по стенам пошли трещины3
- 5.01.2018, 22:54
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Трещины в бассейне заклеивали скотчем.
В бассейне в Брилевичах «Дружба», который некоторое время работал как круглосуточный, в раздевалке по стенам пошли трещины. Tut.by узнал, как решают эту проблему.
Первый типовой бассейн в Минске на Каролинской, 1 был построен за 9 месяцев и открыт в августе 2017 года. Генподрядчиком выступал Стройтрест № 1. Бассейн вскоре стал популярным у минчан.
Но недавно посетители обратили внимание на пару трещин, которые появились в раздевалке нового бассейна.
— Трещины приличные — от шкафчиков до потолка. При этом они скромно заклеены скотчем, — говорит посетительница бассейна Анна.
Директор бассейна Александр Лагуновский объясняет, что в трещинах нет ничего страшного и проблема на контроле.
— Мы написали строителям, они подготовят техническое заключение. Мы занимаемся этим вопросом и продолжаем работать. Бассейн находится на гарантийном обслуживании пять лет. Все будет под контролем.
К слову, один раз бассейн на доработку уже закрывался. Директор говорит, что трещины к этому факту не имеют никакого отношения.
— Трещины не устранятся. Их надо замазать, и всё. В этом нет ничего страшного. Если будет что-то страшное — строители выдадут нам заключение, и мы закроемся. Ответ мы ждем в течение двух недель.