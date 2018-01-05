Лявон Вольский представит новые песни на рождественском концерте в Праге 5.01.2018, 23:25

ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

Фото: nn.by

Сольный концерт известного музыканта состоится 6 января в клубе «Mandragora».

6 января в пражском клубе «Mandragora» состоится сольный концерт Лявона Вольского. В преддверии концерта музыкант рассказал «Радые Свабода» о том, чего ожидать от первого его концерта в 2018 году.

«Первый раз я играл в Праге в составе N.R.M. В 2005 году. Там был многодневный фестиваль, где выступали разной величины звезды, например, Placebo. Мы играли днем, народу было не очень много, но бело-красно-белые флаги все равно присутствовали.

Это был мой первый визит в Прагу, и впечатления город оставил незабываемые, хотя и было мало времени, чтобы детально с ним познакомиться. После началась череда сольных выступлений. Некоторое время ездил на своей машине с различными приключениями - блуждания по ремонтируемым к футбольному чемпионату мира польским дорогам (все переделывалось, и навигатор не справлялся), штрафами за превышение скорости в той же Польше и в конце концов штрафом в Чехии за то, что не отклеили прошлогоднюю наклейку на стекле за пользование дорогами. Несмотря на то, что новую, актуальную, наклейку мы приклеили, то, как выяснилось, надо было соскрести старую. У кого потом не спрашивал, никто не сталкивался со штрафом за такое нарушение.

А концерты были в разных клубах и всегда интересные и запоминающиеся. Завтра исполню новые песни, вспомню старые добрые, поговорю со слушателями, отвечу на вопросы, поздравлю с праздниками. Рождество - семейный праздник, вот и встретим его вместе - нашей большой дружной семьей», - сказал Лявон Вольский.

Концерт начнется в 19 часов 6 декабря в пражском клубе «Mandragora» (Korunní 16).