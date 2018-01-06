В аэропорту Торонто столкнулись два самолета 1 6.01.2018, 8:20

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В Канаде сейчас наблюдается аномально холодная погода.

В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета. Об этом сообщает CBC News.

В сообщении сказано, что самолеты зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста воздушного судна Sunwing Jet.

ФОто: twitter.com/TomPodolec

По информации издания, пассажиров из самолета авиакомпании WestJet эвакуировали с помощью надувного трапа. Всего на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа.

ФОто: twitter.com/TomPodolec

Информации о пострадавших не поступало. На место инцидента прибыли аварийные службы. Отмечается, что в Канаде сейчас наблюдается аномально холодная погода, что определенным образом усложняет работу наземных служб.