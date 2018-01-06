В Совбезе ООН Иран «взяли на заметку» 6.01.2018, 8:42

Участники экстренного заседания в Совете Безопасности ООН обсудили обстановку в Иране.

Инициатором этой встречи в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке были США. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что мировое сообщество не должно позволить руководству в Тегеране подавить протесты сограждан, в частности путем блокирования доступа к социальным сетям и мессенджерам, пишет Немецкая волна.

"Иранский режим взят на заметку: мир будет следить за вашими действиями", - предупредила Хейли. Одновременно она выразила опасения в том, что демонстрации могут перерасти в полномасштабный конфликт, как это произошло в марте 2011 года на волне "арабской весны" в Сирии.

Москва опасается подрыва ядерной сделки с Тегераном

По инициативе России первая часть заседания проходила в закрытом режиме.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь высказал мнение, что истинная цель экстренного созыва Совбеза заключается в том, чтобы подорвать ядерную сделку с Тегераном - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году в обмен на постепенную отмену западных санкций.

Постоянный представитель Ирана Голямали Хошру счел, что США, настояв на проведении срочного заседания, превысили свои полномочия как постоянного члена Совбеза.

Французский дипломат Франсуа Делатр занял более умеренную позицию, заявив, что Париж обеспокоен ростом насилия на улицах иранских городов, но не считает эти протесты международной угрозой миру и безопасности.

Иран обвинил в протестах "врагов за пределами страны"

Протесты в Иране против усилившейся коррупции и падения уровня жизни начались в конце декабря. Вскоре их участники начали выражать недовольство религиозными руководителями страны, прежде всего аятоллой Али Хаменеи, требуя его отставки.

В столкновениях с полицией погибли более 20 демонстрантов, несколько десятков получили ранения, сотни человек были задержаны. В среду, 3 января, иранские власти заявили об окончании "мятежа". В организации протестов они обвинили "врагов Ирана за пределами страны".