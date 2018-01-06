Блогер из Бреста: После постройки завода аккумуляторов наш город накроет свинцом 14 6.01.2018, 9:16

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Власти уверяют, что производство полностью безопасно.

На территории свободной экономической зоны «Брест» власти намерены построить аккумуляторный завод по китайским технологиям «АйПауэр» – в четырех километрах от областного центра и всего в семистах метрах от ближайших домов и огородов. При этом даже общественного обсуждения проекта, проведение которого требует и законодательство, чиновники не позаботились устроить.

«Серьезно нарушено законодательство общественного обсуждения», – заявляет в интервью «Белсату» блогер Сергей Петрухин, посетивший вчера стихийный митинг неравнодушных местных жителей на месте определенной строительной площадки.

«Власти говорят образованным людям, что завод по производству аккумуляторов – безопасен, – недоумевает Сергей Петрухин. – В мире такие предприятия закрывают, в Китае закрыли три тысячи таких заводов. А белорусам говорят, что они безопасны».

Сейчас Сергей Петрухин с коллегами собирает подписи против строительства завода.

«За два дня мы уже собрали две тысячи подписей, – говорит Петрухин. – Мы продолжим их собирать 6 января в 11 возле кинотеатра «Беларусь» в Бресте. Приглашаем всех, у нас есть много подписных листов. Если мы соберем 15000 — 20000 подписей – с этим придется посчитаться».