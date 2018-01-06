Сборная Канады выиграла молодежный ЧМ по хоккею 6 6.01.2018, 9:22

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В финале канадцы обыграли сверстников из команды Швеции.

Молодежная сборная Канады по хоккею завоевала звание чемпиона мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале прошедшего в США соревнования канадские хоккеисты одержали победу над сверстниками из сборной Швеции. Результатом решающего противостояния стал счет 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу канадцев, отправивших последнюю шайбу в пустые ворота, когда соперник поменял голкипера на шестого полевого игрока.

Ранее сообщалось, что в матче за третье место сборная США разгромила команду Чехии со счетом 9:3.