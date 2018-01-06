Экономист: Власти в 2018 году будет брать новые кредиты на возврат старых долгов 7 6.01.2018, 9:57

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Фото: reuters

Белорусам не стоит рассчитывать, что кто-то улучшит их жизнь.

По просьбе «Брестской газеты» старший аналитик компании «Альпари» и наш постоянный эксперт рубрики «Экономика для чайников» Вадим Иосуб подвел итоги 2017 года. По мнению экономиста, в ушедшем году были достижения и были упущения. В новом будет примерно то же самое, а поэтому мы продолжим отставать от остального мира.

К достижениям 2017 года Вадим Иосуб отнес продолжающуюся уже третий год достаточно взвешенную денежно-кредитную политику, которую проводит Национальный банк. Результатом этой политики стали стабилизация на валютном рынке и снижение инфляции до исторических минимумов.

«Неожиданный рост экономики даже выше официальных прогнозов я бы к большим достижениям правительства не относил, потому что выросла экономика в первую очередь благодаря хорошей внешней конъюнктуре, росту цен на нефть, восстановлению спроса на белорусскую продукцию со стороны России. То есть, что называется, сошлись все звезды, повезло», — говорит экономист.

Что касается упущений года, это приостановка взаимодействия с МВФ, или скорее даже то, с чем она связана: «А связана она с тем, что как не было, так и нет до сих пор желания и политической воли заняться самой болевой точкой белорусской экономики, а именно сектором неэффективных госпредприятий, который камнем тянет ко дну всю оставшуюся здоровую часть экономики».

По мнению эксперта, в новом году, с одной стороны, белорусы будут свидетелями продолжения грамотной денежно-кредитной политики. Деньги печатать не будут. Зарплаты за счет печатного станка раздавать не будут.

«С другой стороны, так и не начнутся необходимые реформы реального сектора экономики, а значит рост белорусской экономики по-прежнему будет в первую очередь зависеть от внешней конъюнктуры. При самой благоприятной внешней конъюнктуре, то есть если все будет в порядке с экономиками наших основных соседей, если нефть сильно не подешевеет, она может вырасти на 1,5 — 2%. При ухудшении внешней конъюнктуры экономика может стагнировать или даже уйти в рецессию, то есть ВВП будет отрицательным. Получается, что даже при самых благоприятных внешних раскладах рост экономики вряд ли превысит 2%, а даже в этом случае радоваться тут нечему», — прогнозирует Иосуб.

Этот рост недостаточный, во-первых, для того чтобы начать хотя бы частично самостоятельно погашать внешние долги: Беларусь будет и дальше погашать их за счет рефинансирования, т. е. брать новые долги на возврат старых. Во-вторых, прогнозируется средний мировой темп экономики 3,5-3,6%, то есть расти темпами ниже среднемировых — это означает увеличивать экономическое отставание от большинства других стран.

В связи с этим белорусам не стоит рассчитывать на то, что кто-то, включая государство, улучшит их жизнь, а нужно больше усилий тратить самим на улучшение своей жизни и в частности финансового благополучия.