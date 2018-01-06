В Венесуэле выпустят 100 миллионов криптовалюты El Petro

В Венесуэле выпустят 100 миллионов криптовалюты El Petro10
- 6.01.2018, 11:07
- 1,150
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале выпуска национальной криптовалюты.
Об этом сообщает телеканал Telesur.
«Я приказал провести эмиссию 100 млн El Petro («петро», от испанского petroleo — «нефть»), поддержанных всем венесуэльским богатством. Акт о рождении «петро» будет представлен 14 января», — сказал он.
Мадуро объявил о намерении создать в Венесуэле национальную криптовалюту в начале декабря 2017 года. Тогда он заявил, что новая технология поможет преодолеть финансовую блокаду страны. El Petro будет обеспечена запасами нефти, золота и алмазов.
Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. С января по сентябрь 2017 года инфляция в стране составила 536%.