В Венесуэле выпустят 100 миллионов криптовалюты El Petro 10 6.01.2018, 11:07

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале выпуска национальной криптовалюты.

Об этом сообщает телеканал Telesur.

«Я приказал провести эмиссию 100 млн El Petro («петро», от испанского petroleo — «нефть»), поддержанных всем венесуэльским богатством. Акт о рождении «петро» будет представлен 14 января», — сказал он.

Мадуро объявил о намерении создать в Венесуэле национальную криптовалюту в начале декабря 2017 года. Тогда он заявил, что новая технология поможет преодолеть финансовую блокаду страны. El Petro будет обеспечена запасами нефти, золота и алмазов.

Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. С января по сентябрь 2017 года инфляция в стране составила 536%.