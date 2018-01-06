Расписание богослужений в православных храмах Минска в сочельник и Рождество 6.01.2018, 11:26

7 января православные христиане празднуют Рождество Христово.

Службы в храмах начнутся 6 января — в сочельник.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3) 6 января 8.30 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 16.00 – Исповедь 17.30 – Всенощное бдение 23.40 – Часы 3-й,

6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 6.30 – Исповедь 6.40 – Часы 3-й, 6-й

7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя) 9.30 – Исповедь 9.40 – Часы 3-й, 6-й

10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Свято-Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4) 6 января 7.30 – Часы 3-й, 6-й 7.50 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (на белорусском языке) 10.00 – Часы 3-й, 6-й 10.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 11.30 – Великая вечерня праздника Рождества 17.30 – Исповедь 18.00 – Всенощное бдение 7 января 00.00 – Исповедь 1.40 – Часы 3-й, 6-й 2.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 6.40 – Часы 3-й, 6-й 7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя) 9.40 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Храм в честь Минской иконы Божией Матери (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда 53/1) 6 января 7.30 – Исповедь 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 9.45 – 9-й час, великая вечерня праздника Рождества 21.30 – Исповедь 22.00 – Всенощное бдение 7 января 00.00 – Часы 3-й, 6-й 00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.30 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 10.30 – Молебен 18.00 – Великая вечерня, утреня

Приход храма равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42) 6 января 8.30 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 18.00 – Исповедь 18.00 – Всенощное бдение 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 6.30 – Исповедь 6.30 – Часы 3-й, 6-й 7.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя) 9.30 – Исповедь 9.30 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 16.00 – Великая вечерня Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29А) 6 января 8.30 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 20.50 – Исповедь 21.00 – Всенощное бдение 7 января 00.00 – Часы 3-й, 6-й 00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 9.30 – Исповедь 9.30 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 16.00 – Великая вечерня

Храм в честь Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24) 6 января 8.30 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 17.00 – Акафист ко Пресвятой Богородице в честь Её иконы "Троеручица" 18.00 – Всенощное бдение 23.40 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 9.30 – Исповедь 9.40 — Часы 3-й, 6-й 10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого 11.30 — Молебен. Лития 17.00 – Великая вечерня

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (микрорайон Уручье, пр-т Независимости, 191 в/ч 3214 "Спецназ") 6 января 8.00 – Исповедь 8.00 – Часы 3-й, 6-й 9.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 11.00 – Великая вечерня праздника Рождества 18.00 – Всенощное бдение 20.00 – Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 12.00 — Праздничный молебен и поздравление военных гарнизона "Уручье" 16.00 – Великая вечерня

Приход храма апостола Андрея Первозванного (мр-н Серебрянка, ул. Малинина, 19) 6 января 8.30 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества 17.45 – Всенощное бдение 18.00 – Исповедь 23.00 – Исповедь 23.40 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.30 – Исповедь 8.40 — Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого 17.45 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147) 6 января 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 11.00 – Исповедь 17.00 – Всенощное бдение 7 января 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого 10.30 – Молебен

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовном образовательном центре Белорусской Православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27) 6 января 8.20 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 17.20 – Акафист Рождеству Христову 17.50 – Исповедь 18.00 – Всенощное бдение 23.30 – Исповедь 23.40 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого 16.00 – Великая вечерня

Приход храма Святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а) 6 января 8.30 — Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 21.00 — Исповедь 22.00 — Всенощное бдение 7 января 00.00 – Часы 3-й, 6-й 00.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 9.30 — Исповедь 9.30 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 18.00 — Всенощное бдение Храм праведных Захарии и Елизаветы (приход в честь Рождества Иоанна Предтечи ул. Стахановская, 32) 6 января 8.00 — Исповедь 8.30 — Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 — Великая вечерня праздника Рождества 21.00 — Исповедь 22.00 — Всенощное бдение 23.40 — Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 7.30 — Исповедь 8.30 — Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход в честь праведного Иоанна Кронштадского, ул. Сапёров, 5) 6 января 8.00 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 18.00 – Исповедь 18.00 – Всенощное бдение 7 января 08.00 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82) 6 января 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества Христова 17.00 – Малая вечерня с акафистом 17.45 – Исповедь 18.00 – Всенощное бдение (1-е) 23.00 – Всенощное бдение (2-е) 7 января 1.00 — Часы 3-й, 6-й 1.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 6.30 – Часы 3-й, 6-й 6.50 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя) 9.30 – Часы 3-й, 6-й 9.50 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7) 6 января 8.00 – Исповедь 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.00 – Великая вечерня праздника Рождества 17.00 – Всенощное бдение 17.00 – Исповедь 7 января 00.00 — Часы 3-й, 6-й 00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 10.00 – Часы 3-й, 6-й 10.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого 16.00 – Великая вечерня

Приход храма Архангела Михаила в г. Минске (ул. Янковского, 2) 6 января 8.00 – Исповедь 9.00 – Часы 3-й, 6-й 9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 11.00 — Великая вечерня праздника Рождества 18.00 — Исповедь 18.00 – Всенощное бдение 22.30 – Исповедь 7 января 00.00 – Часы 3-й, 6-й 00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.00 – Исповедь 8.30 – Исповедь 8.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого (на белорусском языке) 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя) 10.30 — Молебен 18.00 – Великая вечерня

Приход храма в честь иконы Божией Матери "Владимирская" (ул. Волжский проезд, 8) 6 января 8.30 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – 9-й, великая вечерня праздника Рождества 21.00 – Исповедь 23.00 – Всенощное бдение 7 января 1.00 – Часы 3-й, 6-й 1.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" (ул. Притыцкого, 65) 6 января 8.30 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества 18.00 – Всенощное бдение 18.30 – Исповедь 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная). 8.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы) 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы) 9.00 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя, в Евфросиниевском храме) 12.00 – Молебен 18.00 – Великая вечерня с акафистом Рождеству Христову

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47) 6 января 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 17.00 – Всенощное бдение 19.00 – Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 10.00 – Обедница. Молебен. Лития 18.00 – Великая вечерня

Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" (ул. Карастояновой, 14) 6 января 7.50 – Исповедь 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.00 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества 17.45 – Исповедь 18.00 – Всенощное бдение 23.40 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.30 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 18.00 – Великая вечерня

Приход храма благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11) 6 января 8.40 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества Христова 18.00 – Всенощное бдение 20.30 – Исповедь 7 января 0.00 – Часы 3-й, 6-й 0.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.30 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 16.00 – Великая вечерня

Приход храма Собора Белорусских Святых (ул. Руссиянова, 9, 2-й этаж (один вход с почтой)) 6 января 6.30 – Исповедь 6.30 – Часы 3-й, 6-й 7.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 22.00 — Всенощное бдение 22.00 – Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 9.30 – Исповедь 9.30 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь святой мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50) 6 января 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.00 – Великая вечерня праздника Рождества 17.00 – Всенощное бдение 17.00 – Исповедь 7 января 9.30 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8 а) 6 января 8.00 — Исповедь 8.00 — Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 17.00 — Исповедь 17.00 — Всенощное бдение 23.30 — Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.00 — Исповедь 8.00 — Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого 10.30 – Молебен

Приход храма Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская 100) 6 января 8.30 – Часы 3-й, 6-й 8.30 – Исповедь 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 - Великая вечерня праздника Рождества 17.50 – Исповедь 18.00 – Всенощное бдение 22.30 – Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.30 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 18.00 – Великая вечерня

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех Святых, улица Калиновского 121,) 6 января 8.00 – Исповедь 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.00 – Великая вечерня праздника Рождества 18.00 – Исповедь 18.00 – Всенощное бдение 23.00 – Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.30 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11) 6 января 8.00 – Исповедь 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.00 – Великая вечерня праздника Рождества 17.00 – Исповедь 17.00 – Всенощное бдение 23.00 – Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.30 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" (ул. Менделеева, 4, к. 8) 6 января 9.00 – Часы 3-й, 6-й 9.20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 9.00 — Исповедь 10.45 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества 17.00 – Всенощное бдение 18.00 – Исповедь 23.00 — Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого 10.00 – Молебен с акафистом празднику Рождества Христова

Приход храма в честь иконы Божией Матери "Всецарица" (ул. Грушевская, 50) 6 января 9.30 – Часы 3-й, 6-й, Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (часовня в честь иконы Божией Матери "Всецарица" при онкологическом диспансере, пр-т. Независимости, 64) 21.00 – Исповедь 22.00 – Всенощное бдение 7 января 00.00 – Часы 3-й, 6-й 00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого 11.00 – Благодарственный молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь Ее иконы "Всецарица"

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7) 6 января 8.30 — Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 — Великая вечерня праздника Рождества 21.00 – Всенощное бдение 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.30 – Часы 3-й, 6-й 8.50 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм в мученика младенца Гавриила Белостокского (приход в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1) 6 января 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.00 – Исповедь 8.45 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 9.45 – 9-й час и великая вечерня праздника Рождества 18.00 – Всенощное бдение 7 января 00.00 – Часы 3-й, 6-й 00.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого 00.00 — Исповедь 10.00 – Молебен

Приход храма Преображения Господня (проспект газеты "Правда", 31) 6 января 8.30 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня праздника Рождества 18.00 — Всенощное бдение 18.00 – Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 9.30 – Исповедь 9.30 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 18.00 – Великая вечерня Приход храма священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33) 6 января 8.00 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – Великая вечерня празднника Рождества 18.00 — Всенощное бдение 18.00 – Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 8.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого 8.30 – Исповедь 18.00 – Великая вечерня и утреня

Приход храма равноапостольной княгини Ольги (проспект Партизанский, 17) 6 января 8.30 – Исповедь 8.40 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 17.50 – 9-й час 18.00 – Всенощное бдение 23.40 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 9.30 – Исповедь 9.40 – Часы 3-й, 6-й; чин изобразительных Приход храма Богоявления (ул. Чижевских, 4) 6 января 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 9.45 – Великая вечерня праздника Рождества 18.00 – Всенощное бдение 23.40 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 00.00 – Исповедь 9.40 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 10.00 – Исповедь

Приход храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в г. Минске (проспект Независимости, 26) 6 января 9.30 – Исповедь 9.30 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 11.30 – Великая вечерня праздника Рождества 21.00 – Исповедь 22.00 – Всенощное бдение 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20) 6 января 7.40 – Часы 3-й, 6-й 8.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 17.45 – Всенощное бдение 19.30 – Исповедь 7 января 00.00 – Часы 3-й, 6-й 00.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 7.40 – Часы 3-й, 6-й 8.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (нижний храм в честь Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна)

Приход храма иконы Божией Матери "Донская" (ул. Лесопарковая) 6 января 16.00 — Всенощное бдение 16.00 — Исповедь 7 января 8.30 — Исповедь 8.30 — Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого Приход храма праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108) 6 января 8.30 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 – 9-й час 10.40 – Великая вечерня праздника Рождества 18.00 – Всенощное бдение 20.30 – Исповедь 23.30 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 8.30 – Исповедь 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6) 6 января 6.50 — Полунощница (Елисаветинский храм) 7.40 — Часы 3-й, 6-й 7.40 — Исповедь 8.00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 9.30 — 9-й час и великая вечерня праздника Рождества Христова 17.30 — Исповедь 18.00 — Всенощное бдение (Державный храм) 7 января 0.00 — Исповедь (Державный храм) 0.40 — Часы 3-й, 6-й 1.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм) 6.40 — Часы 3-й, 6-й 7.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Елисаветинский храм) 8.40 — Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого (Державный храм)

ХРАМЫ РАЙОННЫХ БЛАГОЧИНИЙ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Приход храма Рождества Христова (Минский р-н, д. Большое Стиклево) 6 января 7.00 – Часы 3-й, 6-й 7.00 — Исповедь 7.30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 8.30 – Час 9-й, великая вечерня праздника Рождества 21.00 — Всенощное бдение 21.00 – Исповедь 23.00 – Часы 3-й, 6-й 23.30 –Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 7 января 7.30 — Исповедь 7.30 – Часы 3-й, 6-й 8.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма великомученика и целителя Пантелеимона (г. п. Мачулищи, ул. Пантелеимоновская, 1) 6 января 8.20 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 10.30 — Великая вечерня праздника Рождества 18.00 – Всенощное бдение 7 января 8.20 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого 10.30 — Молебен

Храм святителя Димитрия Ростовского (Минский р-н, п. Михановичи, ул. Школьная, д. 10) 6 января 18.00 – Всенощное бдение 7 января 8.30 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Архистратига Михаила (Минский район, д. Новый Двор, ул. Центральная, 5) 6 января 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.20 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 23.00 – Исповедь 7 января 00.00 – Всенощное бдение 2.00 – Часы 3-й, 6-й 2.20 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Прилуки, ул. Больничная, д. 8) 6 января 18.00 – Всенощное бдение 20.00 – Исповедь 7 января 8.25 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Крупица, ул. Слуцкая, д. 2) 6 января 18.00 – Всенощное бдение 20.00 – Исповедь 7 января 9.00 – Исповедь 9.00 – Часы 3-й, 6-й 9.30 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский район, п. Привольный, ул. Тепличная, 18) 6 января 16.00 – Всенощное бдение 16.00 — Исповедь 7 января 8.30 – Исповедь 8.30 — Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Лаврентия Туровского (Минский р-н, п.о. Щомыслица, ул. Кирюнникова, 30Б) 6 января 18.00 – Всенощное бдение 7 января 8.30 – Исповедь 8.30 — Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ранняя) 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (поздняя)

Кафедральный собор Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6) 6 января 8.00 — Исповедь 8.00 – Часы 3-й, 6-й 8.30 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 21.00 – Всенощное бдение 23.15 – Часы 3-й, 6-й 23.45 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 7 января 8.00 – Исповедь 9.15 – Часы 3-й, 6-й 9.40 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2) 6 января 16.00 – Царские часы 18.00 – Всенощное бдение 18.00 – Исповедь 7 января 8.00 – Исповедь 9.00 – Часы 3-й, 6-й 9.20 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, а. г. Ждановичи, ул. Подлесная, 6) 6 января 18.00 – Всенощное бдение 7 января 9.00 – Исповедь 9.30 – Часы 3-й, 6-й 10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм великомученика Димитрия Солунского (приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы, Минский район, д. Старое Село, ул. Центральная, 52А) 6 января 17.00 – Всенощное бдение 17.00 – Исповедь 23.40 – Часы 3-й, 6-й 7 января 00.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого (ночная) 9.00 – Исповедь 9.30 – Часы 3-й, 6-й 10.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Феодосия Черниговского (Минский р-н, д. Петришки, ул. Центральная, д. 7) 6 января 10.00 – Водосвятный молебен 17.00 – Всенощное бдение 19.30 – Исповедь 7 января 8.00 – Исповедь 8.30 – Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, п.о. Семков Городок, д. Семково, ул. Проектная, 3) 6 января 17.00 — Всенощное бдение 19.00 — Исповедь 7 января 8.00 — Часы 3-й, 6-й 8.30 — Исповедь (для детей и немощных) 9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Воздвижения Креста Господня (Минский р-н, д. Королев Стан, пер. Воскресенский, 1) 6 января 6.00 — Молебен 13.00 — Исповедь 16.00 – Всенощное бдение 7 января 9.00 — Исповедь 9.30 — Часы 3-й, 6-й 10.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма святителя Николая Чудотворца (Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Городская, 10) 6 января 17.00 – Всенощное бдение 19.00 – Исповедь 7 января 9.00 — Часы 3-й, 6-й 9.30 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Приход храма Вознесения Господня (Минский р-н, п. Колодищи, ул. Партизанская, д. 3) 6 января 17.00 – Всенощное бдение 19.00 – Исповедь 7 января 8.00 – Исповедь 8.30 — Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого

Храм апостолов Петра и Павла (Минский р-н, п. Ратомка, ул. Привокзальная, 9) 6 января 8.30 – Исповедь 8.30 - Часы 3-й, 6-й 9.00 – Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста 15.00 – Великая вечерня праздника Рождества 15.00 – Исповедь 7 января 8.30 – Исповедь 8.30 — Часы 3-й, 6-й 9.00 — Божественная литургия свт. Василия Великого. ﻿