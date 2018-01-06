Минчане ночуют на улице в очереди за квартирами 6 6.01.2018, 11:33

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Фото: Onliner.by

Самые стойкие дежурят с 19 декабря.

Несмотря на повышение цен, минчане все равно организовали круглосуточное дежурство под дверями УКСа Центрального района. Сегодня в 8:30 утра на пороге офисного здания застройщика на улице Гвардейской находилось не менее 30 человек, остальные желающие обзавестись квадратными метрами в Новинках отдыхали в припаркованных рядом машинах, пишет «Онлайнер».

Напомним, 4 января УКС Центрального района опубликовал проектную декларацию на 69 квартир в панельном доме на улице Выготского в Новинках. Если в ноябре прошлого года квадратные метры на первом и последнем этажах предлагались по цене $610 и $630, то сейчас в оставшихся квартирах на различных этажах метр стоит $820 (в «однушках») и $780 (в «двушках»). Цена оказалась все равно ниже среднерыночной. Так, однокомнатную квартиру в почти готовом доме можно купить за $33 087 по курсу, а двухкомнатную — за $50 000 по курсу.

У самой двери УКСа, укутавшись в пледы, на раскладных креслах сидят несколько человек. У крыльца с ноги на ногу переминаются еще десятка три претендентов на квартиры в Новинках. Самые стойкие из них дежурят здесь с 19 декабря — с того самого дня, когда схлынула предыдущая очередь, сформировавшаяся еще до выхода второй декларации.

— Вчера было 64 человека, сегодня осталось 55. Будете записываться? — предлагает девушка, ведущая список. — Подумайте пока. Сверка очереди будет в 14:00.

— Дежурить надо круглосуточно. Так что если будете стоять, подключайте тещу, других родственников, — советует другая девушка.

УКС начнет принимать заявления от потенциальных дольщиков 10 января.