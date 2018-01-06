Сенатор Бен Кардин: У нас есть инструменты против тех, кто нарушает права человека 1 6.01.2018, 11:50

Бен Кардин

Сенатор Бен Кардин рассказал о целях и механизмах внешней политики США.

О том, должен ли Вашингтон ввести новые санкции против властей Ирана, и как может быть решена проблема ядерной программы Северной Кореи, специальному корреспонденту «Голоса Америки» рассказал сенатор Бен Кардин.

- Как вы оцениваете реакцию администрации Трампа на протесты (в Иране)? Президент Трамп и вице-президент Пенс критиковали администрацию Обамы из-за того, что (в аналогичной ситуации) она выдержала паузу в несколько дней, и только потом выступила с заявлением. Возможно, президент Трамп отреагировал раньше, сделав заявление в «Твиттере», но в любом случае это всего лишь заявления. Что еще мы можем сделать?

- Все это, разумеется, внутренние проблемы (Ирана), так что для нас довольно сложно «включиться» в эту ситуацию. Но учитывая, что иранские официальные лица нарушили международно признанные стандарты прав человека, мы обязаны отреагировать. У нас есть инструменты, которыми мы можем воспользоваться против тех, кто нарушает права человека. У людей есть право на мирный протест против действий своего правительства, у них должно быть право выражать свое мнение без страха за свою жизнь. Но в Иране это не так, и поэтому...мы вводим санкции против Ирана из-за нарушений прав человека. Недавно мы приняли новый закон, известный, как «Глобальный Акт Магнитского», и, в соответствии с ним, можем вводить визовые и финансовые санкции против физических лиц...

- Насколько быстро можно ввести такие санкции?

- Это может быть сделано быстро. Разумеется, если речь идет о банковских санкциях, то существует определенный процесс, которому мы следуем, и который отслеживает Министерство финансов, но все это можно сделать достаточно быстро. У нас уже существуют санкции, введенные против Ирана из-за (нарушений) прав человека, и мы можем их усилить.

- В 2015 году вы были против заключения «ядерной сделки» с Ираном. Почему?

- Этому были несколько причин. Во-первых, по условиям сделки Иран получил возможность обогащать уран, что, на мой взгляд, было не нужно... так как они могли впоследствии использовать его для создания ядерного оружия. Во-вторых, эта сделка отменила многие возможности, которыми мы располагали, для оказания давления из-за нарушений, связанных не с ядерной программой, а с созданием баллистических ракет, поддержкой терроризма, нарушений прав человека...

- Президент Трамп в октябре заявил, что он будет ресертифицировать эту сделку.

- Думаю, что было бы неправильным для Соединенных Штатов выходить из соглашения. Мы окажемся в изоляции, мы окажемся «плохими парнями», в то время, как на самом деле «плохим парнем» является Иран, чье правительство нарушает международные законы. Мы должны уделять основное внимание тому, как Иран выполняет условия соглашения...Они не имеют права иметь или разрабатывать ядерное оружие. Сейчас мы должны убедиться в том, что это условие выполняется, и что Иран никогда не станет ядерной державой.

- То есть сейчас вы имеете основания предполагать – насколько это возможно – что Иран выполняет взятые на себя обязательства?

- Люди, которые отвечают за реализацию соглашения, уверены в том, что Иран выполняет все требования, касающиеся ядерной программы. В свое время были мелкие нарушения, но сейчас они исправлены...

- Вы ведете диалог с Белым домом о судьбе ядерной сделки и о том, как реагировать на протесты (в Иране)?

- Да, я разговаривал с вице-президентом Пенсом о протестах, и вместе с сенатором Коркером я подготовил резолюцию, которую мы надеемся внести (на голосование), демонстрирующую, что Сенат Соединенных Штатов поддерживат права граждан Ирана на (свободное) высказывание своего мнения о правительстве. Я также встречался с представителями администрации Трампа, разговаривал о ресертификации сделки и о том, как в решении этого вопроса может помочь Конгресс...

- Вы думаете, что вам удалось убедить администрацию или президента Трампа?

- Я думаю, что советники президента по национальной безопасности считают, что интересам нашей национальной безопасности соответствует сохранение условий соглашения и продолжение участия в переговорах. Но пока сложно сказать, что сделает президент. То, как он принимает решения, не похоже на традиционные методы, которые использовали президенты Соединенных Штатов.

- Вас беспокоят попытки Северной Кореи создать ядерное оружие?

- Конечно. Я считаю, что действия режима в Северной Корее, действия Ким Чен Ына, очень опасны. Очевидно, что они пытаются создать ядерное оружие...Мы должны еще больше изолировать Северную Корею, но одновременно активизировать дипломатические усилия потому, что у этой проблемы нет военного решения.

- Что вы думаете о возобновлении диалога между Северной и Южной Кореей?

- Я считаю, что это хорошая инициатива...(Возобновление диалога) было частью обещаний нового правительства Южной Кореи... Кроме этого, (предстоящие) Зимние Олимпийские Игры дают еще один шанс для переговоров между Севером и Югом.