Гродненский градоначальник: Если денег нет, то никак 11 6.01.2018, 12:10

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Фото: belsat.eu

Жители гродненского микрорайона Заболоть уже два года ждут, пока городские власти проложат гравийные дороги.

Чтобы добраться до дома местные жители оставляют машину возле трассы, надевают резиновые сапоги, берут деревянную доску и по ней пробираются через «болото», передает «Белсат».

Дороги в Заболоти

Фото: Василий Молчанов/Белсат

При влажной погоде в новопостроенный Заболоти начинается большое заболачивание. Самый модная, а главное практичная обувь в районе – высокие резиновые сапоги, которые, благодаря белорусской погоде, можно носить здесь круглый год. Микрорайон еще строится, однако строительная техника, когда вместо дороги – грязь, физически не может проехать. В Заболотье-1 уже заселились около двадцати семей, однако жить здесь невозможно, – жалуются жители.

Встреча недовольных жителей Заболоти с заместителем председателя горисполкома

Фото: Василий Молчанов/Белсат

«Прошлыми зимами ситуация была немного лучше, так как погода была лучше. Дорога замерзала. И в принципе можно было проехать, но теперь, видите, грязь. Приходится оставлять машину на трассе возле кладбища и с детьми на руках идти на свой участок. И так каждый день метров 500 туда-сюда по болоту. Обещали еще в 2016-ом году на собрании, что сделают дороги. Два года прошло – и ни одной не сделали. Хотя первое заселение три года назад произошло, и вот в таких условиях люди живут», – жалуется Юлия, местная жительница.

«Протест в резиновых сапогах»

5 января недовольные жители встретились с городскими властями. Около 40 человек поднимали наболевший вопрос:

– У нас нет вообще возможности подъехать к своему дому.

Встреча недовольных жителей Заболоти с заместителем председателя горисполкома

Фото: Василий Молчанов/Белсат

– Мы летом планируем заселиться. Мой ребенок болеет. Каждый день есть риск, что ему понадобится скорая помощь. Так как скорая помощь сюда заедет? Мне нужно хватать ребенка и бежать на трассу?

— Мы пытаемся построиться как можно быстрее, но тут даже строительные машины не проедут. Куда нам, в подвал идти жить? Техника не может проехать, у нас нет канализации. Повсюду запроектированы выгребы. На улице Белой ни одна машина, которая откачивает канализацию, не проедет. Как жить? Мы находимся во второй охранной зоне водозабора. Это ужасное нарушение санитарных норм! Как нам быть? Жить здесь нельзя.

Самая модная и практичная обувь в микрорайоне – резиновые сапоги

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Самая модная и практичная обувь в микрорайоне – резиновые сапоги

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Один из жителей Заболоти-1, Андрей Фролов распечатал и принес на встречу указ Лукашенко № 72, согласно которому минимальные инженерные и транспортные коммуникации должны быть проведены перед строительством жилых домов.

«В нашем микрорайоне нет транспортной инфраструктуры. Здесь уже начали заселяться молодые семьи с детьми, и с колясками здесь погулять очень сложно. Я уже не говорю, что проехать сюда, отвезти детей в садик, отвезти в школу – это большая проблема для жителей. По моему, здесь нарушается Указ 72 А. Г. Лукашенко, согласно которому власти должны были провести минимальные инженерные и транспортные коммуникации и создать хоть какие-то социальные условия. 6 лет прошло от начала стройки.

Мы писали коллективное письмо, высылали в горисполком, и, как всегда, приходят отписки, что «нет денег». По моему, кто-то врет. Александр Григорьевич говорит, что деньги есть, а оказывается денег нет», – считает Андрей Фролов.

«Нас может спасти только зима»

На встречу с местными жителями прибыл заместитель председателя горисполкома в Гродно Гецевич Казимир Иванович, который ответил, что в этом году возможно проложить только одну, центральную проселочную дорогу в Заболоти.

Дороги в Заболоти

Фото: Василий Молчанов/Белсат

«Ваш поселок знаю, строили. Сети готовы, кроме канализации. Самая большая проблема, как и во всех поселках, это конечно проезды и подъезды к домам. В этом году мы делаем два проезда, на которые направили деньги. В гравийном исполнении, так как на асфальтирование денег не дают. И, как сказали в Совете Министров, не будет асфальта, пока, разве что, лучше жить не станем. Сколько есть денег в бюджете, столько и сделаем, а денег не хватает. То, что указ надо выполнять, это понятно.

Но, если денег нет, то никак. Теперь мы должны решить, дорогу на какой улице сделаем в этом году, или не сможем сделать никакой. Будем включать в план этого года и финансировать», – объясняет Казимир Гецевич.

Недовольные жители Заболоти, все-таки надеются, что руководство найдет финансирование, чтобы помочь.

– Остается только ждать, пока наступят холода, и дороги подмерзнут. Спасти может только зима, – говорят жители.