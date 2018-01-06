Принцы Саудовской Аравии протестуют против новых правил оплаты услуг ЖКХ 11 6.01.2018, 12:47

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Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев, устроивших акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде.

Об этом сообщила в субботу электронная газета Sabq со ссылкой на свои источники.

По информации издания, королевская гвардия взяла под стражу группу принцев, требовавших отменить указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны счета за воду и электричество членов монаршей фамилии. Уточняется, что принцы были арестованы после того, как отказались покинуть дворец по требовании гвардейцев, пишет NEWSru.com.

Принцы заключены в тюрьму и в ближайшее время предстанут перед судом.

Как напомнило издание, руководство Саудовской Аравии ранее неоднократно заявляло, что все подданные королевства равны перед законом.

В начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет нанесенного убытка, достигшего за последние годы 100 млрд долларов, напоминает ТАСС.