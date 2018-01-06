Жителей Лондона шокировал гламурный суперкар Lamborghini 7 6.01.2018, 13:00

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В Лондоне засняли суперкар Lamborghini Huracan, покрытый 1,3 миллиона кристаллов Сваровски.

Автомобиль принадлежит дизайнеру Дарье Радионовой, пишет Хроника.инфо.

Ранее Радионовой принадлежал Mercedes-Benz CLS 350 предыдущего поколения, покрытый одним миллионом кристаллов Сваровски.

Декорированием автомобиля занимались несколько человек по 12 часов в день в течение двух месяцев.

В случае с CLS на стразы вместе с работой, по словам Радионовой, было потрачено 35 000 фунтов стерлингов. Машина была продана на eBay за 154,6 тысячи фунтов.

Во сколько обошлась работа над Huracan, не уточняется.

Также в Инстаграме Радионовой есть фотографии Bentley Continental GT, частично покрытого стразами. Так как номера у «Бентли» и «Ламбо» одинаковые, вероятно, Continental тоже был продан.