Жителей Лондона шокировал гламурный суперкар Lamborghini

Жителей Лондона шокировал гламурный суперкар Lamborghini7
- 6.01.2018, 13:00
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В Лондоне засняли суперкар Lamborghini Huracan, покрытый 1,3 миллиона кристаллов Сваровски.
Автомобиль принадлежит дизайнеру Дарье Радионовой, пишет Хроника.инфо.
Ранее Радионовой принадлежал Mercedes-Benz CLS 350 предыдущего поколения, покрытый одним миллионом кристаллов Сваровски.
Декорированием автомобиля занимались несколько человек по 12 часов в день в течение двух месяцев.
В случае с CLS на стразы вместе с работой, по словам Радионовой, было потрачено 35 000 фунтов стерлингов. Машина была продана на eBay за 154,6 тысячи фунтов.
Во сколько обошлась работа над Huracan, не уточняется.
Также в Инстаграме Радионовой есть фотографии Bentley Continental GT, частично покрытого стразами. Так как номера у «Бентли» и «Ламбо» одинаковые, вероятно, Continental тоже был продан.