На российско-белорусской границе снова образовались пробки 2 6.01.2018, 13:09

3,165

Большое количество машин скопилось на переходе «Красная горка».

Основной причиной приграничных заторов стало большое количество россиян, возвращающихся на родину после новогодних праздников, которые они проводили в Беларуси и европейских странах.

Напомним, что для пересечения границы гражданам РФ и РБ необходимо лишь предъявить паспорт, граждане третьих стран пересекать границу на «Красной горке» не имеют права.

Как сообщают водители, в отличие от «Красной горки» на пограничном пункте, расположенном на трассе «Смоленск-Витебск» между Рудней и Лиозно, пробок нет. Стоит отметить, что пробки на «Красной горке» возникают регулярно