На российско-белорусской границе снова образовались пробки

На российско-белорусской границе снова образовались пробки2
- 6.01.2018, 13:09
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Большое количество машин скопилось на переходе «Красная горка».
Основной причиной приграничных заторов стало большое количество россиян, возвращающихся на родину после новогодних праздников, которые они проводили в Беларуси и европейских странах.
Напомним, что для пересечения границы гражданам РФ и РБ необходимо лишь предъявить паспорт, граждане третьих стран пересекать границу на «Красной горке» не имеют права.
Как сообщают водители, в отличие от «Красной горки» на пограничном пункте, расположенном на трассе «Смоленск-Витебск» между Рудней и Лиозно, пробок нет. Стоит отметить, что пробки на «Красной горке» возникают регулярно