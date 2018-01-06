Священник: На Рождество нельзя делать только одну вещь 13 6.01.2018, 13:16

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Рождество обладает актуальными смыслами.

Священнослужитель, ректор украинского Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко рассказал "Апострофу" о подготовке и праздновании Рождества Христова.

- О чем прежде всего стоит помнить, готовясь к Рождеству?

- На Рождество главное не забывать, что это – день рождения Иисуса Христа. Рождество – это не просто красивый зимний праздник, не просто время каких-то духовных или земных радостей. Рождество – это не просто застолье (накануне – постное или не постное уже в день Рождества).

Рождество – это день рождения Иисуса Христа, и подарки в этот день следует дарить Христу. Как это сделать? Вспомним, что Он сам говорил. Однажды, говоря о Страшном Суде, Он сказал: "Если вы напоили жаждущего, накормили голодного, приютили бездомного, посетили того, кто в больнице или в тюрьме, вы это сделали для Меня". То есть мы можем встретить Христа, когда видим человека в беде, и если мы ему что-то дарим, то мы это дарим Христу. Все остальное – это уже радость от того, что мы встретили Христа. Более того, в этот день есть много неочевидных, но очень актуальных для нас смыслов. Если мы вспомним события Рождества, то сразу можем их увидеть.

Во-первых, Рождество – это день, когда стоит вспомнить бездомных. Почему? Потому что когда-то Иосиф и беременная Мария пришли в Вифлеем и не нашли места, где остановиться. Они остановились в убогой пещере.

С другой стороны, Рождество – это время, когда нужно молиться о мире. Вспомните, что пели ангелы: "Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение". Такое красивое слово "благоволение"! Если переводить его на современный язык, то это "добрая воля". Рождество – это время для людей доброй воли, мы все должны сделать что-то для того, чтобы восстановить мир между людьми. И тогда можем воздать хвалу Богу.

С другой стороны, Рождество – это время вспомнить о сиротах. Ведь что такое Святое Семейство? Это Мария, младенец Христос, названный отец Иосиф. У нас в стране очень много семей, где отец неродной. И как раз Иосиф является примером и покровителем таких родителей, а Святое Семейство является покровителем таких семей. Также у нас достаточно семей, где вообще нет отца. Когда мы смотрим на Деву Марию с младенцем Христом, то понимаем, что это Сын Божий, а отец у него – Бог. Так же и для ребенка, который не имеет отца, Бог должен быть отцом, и когда мы читаем молитву "Отче наш" в таких семьях, эта молитва звучит совсем иначе.

Вспомните, когда Иосиф и Мария бегут с младенцем в Египет. Это событие называется бегством в Египет и является сюжетом многих произведений искусства. Но если перевести его на современный язык, то Святое Семейство было беженцами, и это еще один важный и актуальный смысл сегодня. Потому что на самом деле беженцы – это люди, которые являются не такими, как мы. У них могут быть другой менталитет, другая культура, но когда мы встречаемся с ними, то должны вспомнить, что в них также встречаем Христа.

И вспомните еще: волхвы приносят Христу подарки. Украинское и русское слово "волхвы" имеет несколько негативную коннотацию, но если вспомнить этих библейских волхвов, то стоит понять, что, с одной стороны, это были цари, с другой стороны – ученые, астрономы, астрологи, мудрецы, маги (если говорить на английском языке). И эти люди приносят Христу пророческие подарки. Они понимают, что это необычный человек, и дарят ему золото – как царю. Я думаю, что нам тоже стоит подарить Христу золото – золото нашего чистого сердца и совершенной жизни. Также они дарят ему ладан – это смола, которая используется в церкви для того, чтобы был хороший аромат. Так же и мы должны подарить Христу ладан нашей молитвы, то есть чистой молитвы. И третий дар волхвов младенцу Христу – смирна. Это смесь, которую использовали, чтобы намазывать тело умершего человека. То есть фактически они предсказывают его жертвенную смерть. Так и мы с вами должны жертвенно служить ближнему.

Это все, что стоит знать и не забывать на Рождество. А уже потом мы садимся за стол, потом молимся в храме, потом поем колядки, передавая друг другу знания о Рождестве в очень простой и совершенной народной форме, и уже потом празднуем вплоть до Крещения.

- Многих с детства взрослые учат, что нельзя выполнять какую-то работу на определенные праздники. Чего нельзя делать на Рождество?

- Я, хоть и священник, но не знаю ответа на вопрос о том, чего нельзя делать на религиозные праздники, потому что на религиозные праздники надо делать добро. А, наверное, делать не надо ничего злого. Если же мы делаем добро определенным способом, то, наверное, любое дело или действие, направленное на то, чтобы помочь ближнему, должно приветствоваться. Лишним, думаю, будет действие, которое отбирает у нас время для добрых дел, для прославления Бога или для общения с ближним.

- По вашим наблюдениям, число людей, которые ходят в церковь, отмечают Рождество, увеличивается с годами?

- Социология говорит, что в Украине около 70% людей называют себя верующими. Почти 70% из них являются православными. Все эти люди празднуют Рождество. Если мы посмотрим, с одной стороны, на заполненные храмы, то можем считать, что мы все действительно являемся верующими, религиозными людьми, христианами. Но если мы оглянемся вокруг, то увидим, что наша страна до сих пор не живет по Божьим заповедям.

Тогда возникает вопрос: действительно ли мы являемся верующими? Действительно ли мы являемся христианами? Действительно ли мы празднуем именно день рождения Иисуса? Собираемся ли мы именно за Его праздничным столом? Слышим ли мы то, что Он говорит нам? Встречаем ли мы Его на улице, дома, на работе, в социальных сетях? Как это ни странно будет звучать, но сам Господь говорит: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них".

Как Он среди нас? Тогда, когда мы о Нем помним, тогда, когда мы знаем Его заповеди, тогда, когда мы делаем что-то доброе тому, кто рядом с нами. Тогда мы это дарим Богу.

Потому что мы привыкли думать, что Бог является нашим помощником, а Он хочет, чтобы мы были его помощниками.

- В прошлом году украинцы получили дополнительный рождественский выходной 25 декабря. Что думаете о таком новшестве?

- Очень хорошо, что в Украине не противопоставляют 25 декабря и 7 января. Мы имеем два рождественских дня и должны наполнять их рождественскими смыслами. Если говорить о 7 января, то здесь все понятно – это наше Рождество, это наши традиции, это то, что передается из поколения в поколение, то, что возрождается сегодня.

Если говорить о 25 декабря, то, например, мы в Открытом Православном Университете восприняли этот день как Open Christmas, день, когда мы открываем мировое Рождество, когда мы открываем традиции других народов, день, когда мы открыты и гостеприимны для тех, кто в Украине празднует Рождество именно 25 декабря. Сегодня среди нас есть представители различных иностранных компаний, посольств, миссий, просто туристы, да и вообще в Украине есть люди, которые празднуют Рождество 25 декабря. Мы можем посетить их, а можем, имея выходной день, поехать в другую страну и посмотреть, как празднуют там.

Более того, думаю, нам стоит знать, что 9 из 14 православных церквей празднуют Рождество именно 25 декабря. Кроме того, и эти церкви, и наша церковь празднуют Рождество именно 25 декабря – просто по разным календарям. И поэтому даже когда нас разъединяют календари, даже когда нас разъединяют традиции, даже когда мы разобщены в датах, мы должны быть объединены во Христе. Потому и 25 декабря, и 7 января – Рождество Христово, это праздник, когда мы можем говорить о нашей вере и можем делать добрые дела.