«Отстояли!» 6.01.2018, 13:41

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Могилевский ДСК

Фото: mogilev-region.gov.by

Крановщице, потерявшей кисть, не придется возвращать полученную компенсацию.

Могилевский домостроительный комбинат через суд пытался забрать у Ольги Федосенко компенсацию, выплаченную за производственную травму, сообщает praca-by.info.

28 декабря суд Ленинского района Могилева подтвердил правомерность выплаты бывшей работнице ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» Ольге Федосенко компенсации за травму на производстве в размере около 19500 рублей.

Несчастный случай произошел 2 февраля 2016 года, когда машинистка крана Федосенко, управляя техникой дистанционно с помощью пульта, перемещала бетонные плиты. В какой-то момент плиты раскачались и упали, травмировав женщину.

Крановщица получила множество телесных повреждений, в частности у нее были размозжены кисть и предплечье. Впоследствии женщине ампутировали три пальца левой руки. Она утратила трудоспособность на 60% и получила третью группу инвалидности. После лечения пострадавшая была переведена на должность кладовщицы.

В октябре 2016 года она обратилась к администрации предприятия с просьбой о выплате компенсации за производственную травму, но получила отказ и летом 2017 года подала в суд иск. Суд Ленинского суда вынес решение об удовлетворении требований женщины и обязал ДСК единовременно выплатить бывшей крановщице компенсацию в 19581,6 рубля.

С ноября 2017 года женщина безработная, поскольку руководство ДСК не продлило с ней контракт. Кроме того, комбинат обратился в суд с информацией, что по вновь открывшимся обстоятельствам дело должно быть пересмотрено.

8 декабря суд Ленинского района отменил ранее принятое решение о выплате. Федосенко вновь подала иск.

На суде 28 декабря начальник юридического отдела ДСК Григорий Горовец заявил, что предприятие не виновато в травме Федосенко. Кроме того, в апреле 2017 года медико-реабилитационная экспертная комиссия (МРЭК) сняла с пострадавшей группу инвалидности и установила только 24% потери трудоспособности. Горовец просил суд отказать Федосенко в иске о компенсации. При отказе в иске женщина должна была бы вернуть предприятию полученные деньги.

Представитель истицы, юрист независимого профсоюза РЭП правозащитник Александр Хамратов, отметил, что после случая с Федосенко должностное лицо ДСК было привлечено к административной ответственности. Это, а также то, что травма была получена на производстве, говорит именно о вине предприятия в травмировании работницы, с которой ДСК к тому же прекратил трудовые отношения.

— У вас человек был покалечен, вы выкинули его на улицу, а теперь еще хотите отобрать деньги, — сказал Хамратов.

В свою очередь Федосенко отметила, что после этого несчастного случая ситуация на предприятии не улучшилась: к примеру, до сих пор нет захватных приспособлений, а также людей, выполняющих только работу стропальщиков.

— Моей доверительнице не продлили контракт, и она осталась калекой из-за того бардака, который там происходит, — заявил Хамратов.

Заслушав доводы сторон, судья Александр Бушкевич признал иск Федосенко правомерным и уже исполненным.

— По данному виду выплат в связи с производственной травмой выплаты производятся по заявительному принципу. Заявление истцом было подано на выплату в октябре 2016 года. На момент подачи заявления действовало заключение МРЭК о 60-процентной утрате трудоспособности, — разъяснил судья принятое решение.

В январе суд Ленинского района Могилева обязал Могилевский ДСК выплатить компенсацию морального ущерба Федосенко за травму в размере 7000 рублей вместо заявленных 50000 рублей.