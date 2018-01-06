Кондолиза Райс: Мы должны помнить о темной стороне российской политики 2 6.01.2018, 13:50

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Кондолиза Райс

Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Бывший госсекретарь США считает, что выстраивание отношений с Москвой должно стать приоритетом для Вашингтона и Берлина.

Германии и США необходимо выстраивать отношения с Россией, не забывая, что у российской политики есть "темная сторона", заявила бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс в интервью немецкому изданию Cicero (перевод - «Гордон»).

По словам Райс, выстраивание отношений с Москвой должно стать общим приоритетом для Германии и США. Она считает, что "общественное мнение в Германии часто настроено дружелюбно к России, и многие немцы хотят видеть сближение двух стран".

Райс также отметила, что многие граждане Германии обеспокоены вмешательством России в выборы в США и попытками Москвы "повлиять на выборы в разных демократических странах".

Экс-госсекретарь считает, что страны должны продолжать искать области, где "сотрудничество с Россией имеет смысл". "Однако мы должны помнить о темной стороне российской политики", – добавила Райс.

Она была госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша – младшего с 2005-го по 2009 год. В настоящее время Райс преподает политологию в Стэнфордском университете и является старшим научным сотрудником в Институте Гувера.

Отношения США со странами Запада ухудшились после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. В отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".