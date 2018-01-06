Гостиницы в городах России во время ЧМ-2018: бесценные впечатления 4 6.01.2018, 14:23

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Фото: reuters

Цены выросли до космических размеров.

Как добраться и где жить? Эти два вопроса волнуют всякого болельщика, собирающегося посетить любой крупный турнир. Не исключение и чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Традиционно цены на проезд и проживание в гостиницах во время таких мероприятий заметно увеличиваются.

DW сравнила, насколько подорожают номера в отелях в Москве, Сочи и Казани, где свои матчи на групповом этапе проведет сборная Германии.

Подорожание мест в столичных отелях за месяц - до 8,5 раз

Первая остановка бундестим на российских футбольных полях - московский стадион "Лужники". Здесь немецкие футболисты сыграют 17 июня с мексиканцами. Остановиться надо будет где-то и болельщикам сборной ФРГ. Возьмем для примера номера на двух человек в гостиницах от трех до пяти звезд с лучшими отзывами на популярном сайте Booking.com (из еще оставшихся к моменту написания статьи в наличии на 17-18 июня).

За одну ночь в номере бутик-отеля The Rooms придется выложить не меньше 83 490 рублей. За месяц до этого, 17-18 мая, такой же номер обошелся бы в 11 тысяч. То есть в июне он стоит около 750% от майской цены.

В четырехзвездочном бутик-отеле "Вилла Кадаши" переночевать после матча бундестим получится за 61 тысячу рублей (359%), месяцем ранее - за 17 тысяч. В "Чайковском" ценник увеличивается с 6741 до 44 910 рублей (666%). В трехзвездочном "Покровка 6" 4300 рублей через месяц превращаются в 36 400 рублей (846%), а в отеле "Эсквайр" рост относительно небольшой - с 7110 до 15 750 рублей (221%).

В Сочи и Казани - рост цен в 2-4 раза

23 июня игроки сборной Германии сразятся в Сочи с соперниками из Швеции. А верные фанаты бундестим - с сочинскими ценами. Пятизвездочные сочинские гостиницы на Booking.com на эту дату в начале января уже было не найти.

Люкс (обычных номеров уже не осталось) в четырехвездочном "Звездном" отеле в ночь с 23 на 24 июня обойдется в 19 870 рублей (228%), на 23-24 мая он же стоит 8 700 рублей. Цена за комнату в черыхезвездочном "Чеботареве" поднимается с 3400 до 8100 рублей (238%). Трехзвездочный "Цветной 5" в конце мая берет за номер 2800 рублей, месяц спустя - 8800 рублей (314%), отель "Аледо" - две и восемь тысяч рублей (400%), соответственно.

В Казани 27 июня футболистам немецкой сборной будут противостоять южнокорейцы. Здесь через Booking.com уже не найти номеров в гостиницах ни с пятью, ни с четырьмя звездами. Комната в трехзвездочном "Объекте 784" 27-28 мая стоит две тысячи, а 27-28 июня - шесть тысяч рублей (300%). В аналогичном по комфорту "Отель-транзите" - 1530 и 4250 рублей (277%) до и во время ЧМ-2018 соответственно.

К ЧМ-2014 в Бразилии гостиницы дорожали почти в два раза

Перед прошлым чемпионатом мира по футболу в Бразилии в 2014 году наблюдалась отчасти схожая ситуация. По данным "Ассоциации туроператоров России" (АТОР), в июне того года цены на отели в бразильских городах проведения турнира выросли почти в два раза в сравнении с майскими. Самый большой рост был отмечен в Форталезе (+86% или 186% от майской стоимости) и Натале (181%).

Чтобы не допустить чрезмерного роста цен на гостиницы во время ЧМ-2018, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагала ввести регулирование цен на подобные услуги в период проведения международных мероприятий - саммитов, конференций и крупных спортивных событий. Законопроект ФАС предполагал, что цены не должны превышать более чем на 20% среднюю стоимость гостиничного обслуживания за предыдущий финансовый год. Однако Минэкономразвития эту инициативу не поддержало.

Отели с завышенными ценами обещают штрафовать

Впрочем, определенные рамки государством все же были введены. В феврале 2016 года правительство РФ установило максимально допустимую стоимость разных категорий номеров в гостиницах всех уровней в каждом отдельном регионе проведения ЧМ-2018. Например, в Москве в пятизвездочной гостинице люкс может стоить во время мундиаля не больше 250 тысяч рублей за ночь, обычные комнаты - до 50 тысяч рублей. В трех звездах стандартные номера ограничены порогом в 12 250 рублей. В Сочи стандартные комнаты в трехзвездочных отелях нельзя сдавать более чем за 4620 рублей, в Казани - 9060 рублей.

Роспотребнадзор обещает следить за соблюдением этих предписаний. Согласно статье 14.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушителей могут оштрафовать в двукратном размере незаконно полученной выручки. Ростуризм собирается вносить гостиницы, завышающие цены, в черный список. Впрочем, эта мера - формальная и грозит отелям только имиджевыми потерями.

Авиабилеты пока не подорожали

В отличие от проблемы "Где жить?", другой насущный вопрос "Как добраться?" обещает меньше ударить по кошелькам футбольных фанатов. Во-первых, для обладателей билетов на матчи, оформивших паспорт болельщика, будут запущены дополнительные поезда между городами проведения первенства. И билеты эти можно будет бесплатно забронировать. Впрочем, наверняка не все захотят ехать, например, из Москвы в Сочи целые сутки.

Для любителей воздушного транспорта пока все тоже выглядит неплохо: цены на авиабилеты, по данным сайта Aviasales, во время ЧМ-2018 не должны быть выше, чем обычно. В частности, если бронировать сейчас рейс из Москвы в Сочи или Казань, то стоимость билетов на май и июнь не различается.