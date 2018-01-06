В одном из хозяйств Быховского района озимые посеяли в невспаханную землю.

Зерно проросло и, скорее всего, погибло. Теперь там придется подсчитывать убытки — за потраченное топливо и неполученный урожай, передает СТВ.

Зерно лежит на поверхности земли. Местами — кучками. Это озимый тритикале. Зерно уже проросшее, но после декабрьских морозов наверняка погибшее. Неубранная с полей солома дополняет редкий для начала января пейзаж. По весне поля придется пересевать.

И такое поле здесь не единственное. На взгляд, речь идет о десятках гектаров. Все они — вдали от многочисленных глаз, центральных дорог. Рядом — лишь леса и малонаселенные деревни.

Работник СПФ «Лудчицы» Быховского райагропромтехснаба Галина Бабашко по осени ходила в грибы и видела, как здесь засевали поля.

— Лейка ходит по полю, рассыпает зерно. Везде кучи зерна лежат. Раньше же такого не было. Я подошла к трактористам, спросила. Они ответили: так им сказал директор, сеем по новой технологии. Бардак полнейший, — говорит женщина.

Эти земли принадлежат хозяйству «Лудчицы». Работники уверяют: здесь не только проблемы с подъездом и электричеством, но и с кормами для буренок. Так что погибший тритикале явно не был бы лишним.

Заведующая молочно-товарной фермой «Красный берег» СПФ «Лудчицы» Быховского райагропромтехснаба Ирина Трищ показывает, чем кормят скот:

— Это смесь силоса с сенажом. Корма нехорошего качества. От них ни привесов, ни надоев никаких. Сейчас не было несколько дней топлива, не могли вывезти, поэтому он почернел. Но по бумагам мы кормим хорошими кормами, хорошей мукой. Из Лудчиц мне отправляют 3 тонны корма на бумаге, а на самом деле там тонна.

А дальше замкнутый круг: кормов нет, надоев — тоже. Шесть литров молока в сутки от коровы — печальная цифра. А в итоге низкие показатели отражаются на зарплатах. Работники все беды связывают с бесхозяйственностью.

Александр Каравацкий руководит проблемным хозяйством больше года, но особых успехов пока нет. А ситуацию с погибшими озимыми связывает с внешними факторами:

— Будет создана комиссия. Проедем, посмотрим, сколько там точно зерна потеряли. Здесь особенность в сеялке, которой мы сеяли, потому что сроки были достаточно сжатые. Здесь больше сыграли роль погодные условия, потому что земля была очень тяжелая.

На днях в хозяйстве начали проверку сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью.