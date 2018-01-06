В США стартовало голосование за номинантов «Оскара» 6.01.2018, 14:38

Объявление номинантов во всех категориях пройдет 23 января.

Американская киноакадемия приступила к голосованию за фильмы, которые станут претендентами на премию "Оскар", сообщает Gold Derby.

Всего участвовать в борьбе за "Оскар" может 341 полнометражный художественный фильм. Бюллетени киноакадемиков будут приниматься до 12 января включительно.

Объявление номинантов во всех категориях пройдет 23 января, финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля.

Уже известно, что юбилейная 90-я церемония вручения наград кинопремии из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми состоится немного позже обычного – 4 марта в театре "Долби".

Проводить ее будет второй год подряд американский телеведущий, актер и комик Джимми Киммел.

Ранее был опубликован список из лент, которые допущены в этом году к главной борьбе за "Оскар". В числе ключевых фильмов: "Зови меня своим именем", "Секретное досье", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Дюнкерк", "Леди Птица", "Прочь", "Темные времена", "Проект "Флорида", "Ферма "Мадбаунд", а кроме того - "Чудо-женщина" и "Все деньги мира".