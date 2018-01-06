На стадионе одной из гимназий Гомеля обнаружено тело подростка 9 6.01.2018, 15:06

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Проводятся следственные действия.

Сегодня утром на спортивной площадке около гимназии №36 г.Гомеля обнаружен без признаков жизни 16-летний парень, висящий в петле.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь, пишет «Гомельская правда».

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, в настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются родственники и друзья несовершеннолетнего, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Несовершеннолетний являлся учащимся одного из колледжей, расположенных в Гомеле.