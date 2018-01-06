«Перед Рождеством покупают активнее» 1 6.01.2018, 15:30

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Фото: tut.by

История человека, который уехал из Минска в село и разводит гусей.

По слегка размытой дождем проселочной дороге мы въезжаем в деревню. В некоторых домах окна заколочены досками и понятно, что там никто не живет. Поворачиваем направо — навстречу нам идет хозяин агроусадьбы «Гуси-Лебеди» Андрей Кизилевич. Несколько лет назад Андрей уехал из Минска в деревню и занялся бизнесом. Один из них — разведение гусей. Перед Рождеством, когда традиционным блюдом на столе считается гусь, он согласился показать, как правильно готовить птицу и рассказал tut.by о том, как поменял столицу на тихую жизнь.

Андрей Кизилевич, 50 лет, переехал из Минска в деревню несколько лет назад и начал разводить гусей, открыл агроусадьбу «Гуси-Лебеди»

Фото: tut.by

«В лес около деревни заходишь, а там деревья большие, медведи водятся»

Андрей по образованию аудитор, до переезда в деревню Зоричи Борисовского района он работал и жил в Минске, снимал там квартиру. Говорит, что был абсолютно городским жителем и даже не представлял, как это — заниматься сельским хозяйством. Но в 2009 году решил купить дом в деревне.

— Снимать квартиру в Минске очень тяжело: не заболеть, на всем экономишь. Возник вопрос, что нужна крыша над головой: мало ли что, а земля и крыша будут, — рассказывает он.

Агроусадьба «Гуси-Лебеди», в которой хозяин постарался сохранить деревенский колорит

Фото: tut.by

В то время старый дом и необлагороженная территория около него обошлись в переводе в около 1500 долларов, да и то пришлось брать кредит. К дому у Андрея было несколько пожеланий: чтобы находился недалеко от железнодорожной станции и можно было по работе аудитором ездить в командировки по Беларуси, чтобы рядом были лес и речка. Так и вышло.

— В лес около деревни заходишь, а там деревья такие большие, как в советском фильме «Новогодние приключения Маши и Вити», медведи водятся, косули, зайцы по деревне ночью бегают. Как-то выхожу на крыльцо вечером — волки воют, — рассказывает Андрей, как кардинально после переезда из города в деревню изменилась его жизнь.

Перед тем как приготовить рождественского гуся, его нужно поймать

Фото: tut.by

В Зоричи Андрей переехал в 2010 году и стал ремонтировать дом: перекладывать пол, решать вопрос с электричеством.

— Вот это — самодельные светильники, — показывает он на лампы над столом, — стол — из входной двери и ножек от пуфика, очень многое в доме сделано своими руками.

Свой переезд он объясняет в основном финансовыми причинами: в городе за все надо платить, а в деревне овощи и фрукты со своего подворья. В огороде у Андрея летом росли не только огурцы, помидоры, перец и зелень, а дыни и арбузы. Рассказывает, что по вкусу последние не отличались от покупных, только размеры у них поменьше. Даже чай собеседник не покупает, а собирает иван-чай, его и заваривает.

«Самое большое впечатление: как за 30 дней из водянистой массы выходит гусенок»

Гуси в жизни Андрея появились пару лет назад, когда в деревне знакомые дали попробовать мясо этой птицы.

Фото: tut.by

— Как это вкусно! Потом почитал про них и узнал, что гусей несложно разводить, это неприхотливая птица и она быстро набирает вес. Специально поехал в Логойск, чтобы купить яйца породистых серых гусей. Положил их в инкубатор, ухаживал — и за дней 30 из них вылупились гусятки. За многие годы самое большое впечатление, которое у меня было, это как за 30 дней из этой водянистой массы выходит птенец, — говорит он.

Сейчас в подсобном хозяйстве у Андрея около 80 серых гусей и пять холмогорских. Вес последних может быть около 15 кг, в то время, как у серых гусей он доходит только до пяти килограмм. Собеседник отмечает, что купить породистых гусей на разведение, например, таких как холмогорские, в Беларуси не так уж и просто.

Фото: tut.by

Большого спроса на гусей из личного подсобного хозяйства Андрея, по его словам, пока нет. Но к Рождеству количество звонков от покупателей выросло: люди хотят запечь и подать к столу традиционное рождественское блюдо. Только за час нашего разговора ему позвонили несколько человек.

— Перед Рождеством покупатели начали звонить активнее, но бывает тяжело продать, потому что люди не хотят замороженную гусятину. Хотя по вкусу она ничем не отличается от незамороженной. Да и не все могут себе позволить ее купить, — объясняет он.

«Агроусадьбы с евроремонтом — это, как «дворцы в поле»

Летом прошлого года Андрей открыл в деревне агроусадьбу «Гуси-Лебеди», купив у соседей дом. Условия проживания там — максимально приближены к сельским. Туалет аккуратный и новый, но на улице, обстановку в доме практически не меняли, оставив на кухне даже русскую печь.

Фото: tut.by

— Для меня деревенский отдых — деревенский дом, туалет на улице, а агроусадьбы с евроремонтом, которые я называю «дворцами в поле», не понимаю. Еще бывает, люди звонят и спрашивают, какие тут есть развлечения. Но ведь самое большое удовольствие не развлечения, а то, что человек может сходить в лес, увидеть, как его нога тонет в ковре мха, пособирать грибы и ягоды.

Пока мы разговариваем и пьем иван-чай, в духовке томится гусь с яблоками. Аромат стоит такой, что уходить из кухни не хочется. Андрея этим блюдом не удивишь: гусь на его праздничном столе — частое явление. И особенно вкусным он получится, если накануне тушку на сутки замочить в подсоленной воде, затем на час поставить отпариваться в разогретую до 160 градусов духовку, затем достать, нафаршировать яблоками и натереть солью со специями. Ну, а уже затем — на три часа поставить в духовку запекаться при температуре 180 градусов. При этом периодически нужно заглядывать в духовку и поливать гуся жиром, который вышел на противень, тогда корочка у птицы получится румяной.

Фото: tut.by

Прощаясь Андрей говорит, что ни за что на свете сейчас бы не вернулся в город и не отказался от своей размеренной жизни среди природы.