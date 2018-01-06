NASA опубликовало карту мира с температурными аномалиями 6.01.2018, 15:59

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Карта показывает температуру поверхности земли с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало на своем сайте карту мира с зафиксированными температурными аномалиями, пишет zn.ua.

Отмечается, что в конце декабря и в начале января в некоторых частях мира наблюдается или слишком теплая погода, или сильные морозы.

"Эта карта температурных аномалий базируется на данных из ультразвуковой спектроградиометрии изображения (MODIS) на космическом аппарате NASA Terra. Она показывает температуру поверхности земли (LST) с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года, в сравнении со средним показателем 2001-2010 годов за тот же восьмидневный период", - сказано в сообщении.

Красный цвет обозначает области, которые были более жаркими, чем обычно

Фото: nasa.gov

Указано, что красный цвет обозначает области, которые были более жаркими, чем обычно; синий – холоднее, чем обычно. Белые зоны на карте – нормальная температура, а серые зоны - недостаточные данные, скорее всего, из-за чрезмерного облачного покрова. На карте показаны температуры поверхности земли, а не температуры воздуха.

Как отметили в NASA, большинство регионов Канады и США страдают от морозов сильнее, чем в предыдущие годы. Тем временем Европа, большая часть Азии и Ближнего Востока были аномально теплыми. В южном полушарии Антарктида, восточная Австралия, южная Африка и Африканский Рог были более теплыми, чем обычно, в то время как погода на Амазонке в Южной Америке, в африканской Сахаре и западной Австралии была прохладной.

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