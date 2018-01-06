У сайта Charter97.org в декабре было около 47,5 миллионов просмотров

У сайта Charter97.org в декабре было около 47,5 миллионов просмотров9
- 6.01.2018, 16:08
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По сравнению с августом число просмотров статей на сайте Charter97.org выросло почти на 4 миллиона.
В августе у сайта Charter97.org было 43 миллиона 565 тысяч 591 просмотров. В декабре число просмотров выросло на 3 миллиона 874 тысячи 401 - до 47 миллионов 439 тысяч 992. Об этом свидетельствуют данные наиболее точного рейтинга Google Analytics.
Тем временем газета nn.by продолжает публиковать рейтинги белорусских информационных сайтов, упорно избегая упоминания посещаемости сайта Charter97.org.
Приводим данные «Нашай Нiвы». Читатели могут сами сравнить посещаемость ресурсов.
Число просмотров страниц по данным SimilarWeb за декабрь 2017 года, млн
1. Новостные подразделы Tut.by (новости, финансы, авто, спорт, леди, 42) — 83,7582 (весь портал — 150,192)
2. Новостные подразделы Onliner.by (люди, недвижимость, авто, технологии) — 38,537 (весь портал — 172,785)
3. NN.by / Наша Нива — 6,281
4. Kp.by / Комсомольская правда в Беларуси — 6,035
5. Pressball.by (без учета форума) — 5,789
6. БелТА — 4,603
7. S13.ru (Гродно) — 4,503
8. Белорусский партизан — 4,058
9. By.tribuna.com — 3,706
10. Сильные новости (Гомель) — 3,298
11. Спутник Беларусь — 3,096
12. Советская Белоруссия — 2,995
13. Udf.by — 2,875
14. Солидарность / Gazetaby.com — 2,785
15. Виртуальный Брест — 2,739
16. Naviny.by — 2,492
17. Citydog.by — 2,396
18. Белсат — 1,81
19. Tvr.by / Белтелерадиокомпания — 1,8048
20. Интекс-Пресс (Барановичи) — 1,41
21. Столичное телевидение — 1,113
22. Радио «Свабода» — 1,107
23. ОНТ — 1,023
24. Куку.org — 0,934
25. Еврорадио — 0,766
Число просмотров страниц по данным SimilarWeb за август 2017 года, млн
1. Новости Tut.by — 47,725 (весь портал — 157,092)
2. Новости Onliner.by — 40,091 (весь портал — 184,428)
3. NN.by / Наша Нива — 8,108
4. Kp.by / Комсомольская правда в Беларуси — 7,266
5. Pressball.by — 7,102
6. Белорусский партизан — 5,911
7. БелТА — 4,390
8. By.tribuna.com — 4,048
9. Citydog.by — 3,384
10. Naviny.by — 3,02
11. Спутник Беларусь — 2,779
12. Салідарнасць / Gazetaby.com — 2,577
13. Udf.by — 2,203
14. Tvr.by / Белтелерадиокомпания — 1,852
15. Советская Белоруссия — 1,657
16. Белсат — 1,06
17. Куку.org — 0,997
18. Еврорадио — 0,872
19. Ежедневник — 0,855
20. Svaboda.org — 0,821