У сайта Charter97.org в декабре было около 47,5 миллионов просмотров 9 6.01.2018, 16:08

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По сравнению с августом число просмотров статей на сайте Charter97.org выросло почти на 4 миллиона.

В августе у сайта Charter97.org было 43 миллиона 565 тысяч 591 просмотров. В декабре число просмотров выросло на 3 миллиона 874 тысячи 401 - до 47 миллионов 439 тысяч 992. Об этом свидетельствуют данные наиболее точного рейтинга Google Analytics.

Тем временем газета nn.by продолжает публиковать рейтинги белорусских информационных сайтов, упорно избегая упоминания посещаемости сайта Charter97.org.

Приводим данные «Нашай Нiвы». Читатели могут сами сравнить посещаемость ресурсов.

Число просмотров страниц по данным SimilarWeb за декабрь 2017 года, млн

1. Новостные подразделы Tut.by (новости, финансы, авто, спорт, леди, 42) — 83,7582 (весь портал — 150,192)

2. Новостные подразделы Onliner.by (люди, недвижимость, авто, технологии) — 38,537 (весь портал — 172,785)

3. NN.by / Наша Нива — 6,281

4. Kp.by / Комсомольская правда в Беларуси — 6,035

5. Pressball.by (без учета форума) — 5,789

6. БелТА — 4,603

7. S13.ru (Гродно) — 4,503

8. Белорусский партизан — 4,058

9. By.tribuna.com — 3,706

10. Сильные новости (Гомель) — 3,298

11. Спутник Беларусь — 3,096

12. Советская Белоруссия — 2,995

13. Udf.by — 2,875

14. Солидарность / Gazetaby.com — 2,785

15. Виртуальный Брест — 2,739

16. Naviny.by — 2,492

17. Citydog.by — 2,396

18. Белсат — 1,81

19. Tvr.by / Белтелерадиокомпания — 1,8048

20. Интекс-Пресс (Барановичи) — 1,41

21. Столичное телевидение — 1,113

22. Радио «Свабода» — 1,107

23. ОНТ — 1,023

24. Куку.org — 0,934

25. Еврорадио — 0,766

Число просмотров страниц по данным SimilarWeb за август 2017 года, млн

1. Новости Tut.by — 47,725 (весь портал — 157,092)

2. Новости Onliner.by — 40,091 (весь портал — 184,428)

3. NN.by / Наша Нива — 8,108

4. Kp.by / Комсомольская правда в Беларуси — 7,266

5. Pressball.by — 7,102

6. Белорусский партизан — 5,911

7. БелТА — 4,390

8. By.tribuna.com — 4,048

9. Citydog.by — 3,384

10. Naviny.by — 3,02

11. Спутник Беларусь — 2,779

12. Салідарнасць / Gazetaby.com — 2,577

13. Udf.by — 2,203

14. Tvr.by / Белтелерадиокомпания — 1,852

15. Советская Белоруссия — 1,657

16. Белсат — 1,06

17. Куку.org — 0,997

18. Еврорадио — 0,872

19. Ежедневник — 0,855

20. Svaboda.org — 0,821