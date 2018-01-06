Апелляция Навального на решение Верховного суда РФ отклонена 3 6.01.2018, 16:16

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Алексей Навальный

Верховный суд признал законным отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального кандидатом в президенты.

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ в субботу, 6 января, признала законным решение Центризбиркома России, который отказался зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ. Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщил в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Ранее, 30 декабря 2017 года, Верховный суд России отказал оппозиционному политику в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии. В своей апелляционной жалобе Навальный просил отменить это решение и удовлетворить его административный иск.

В удовлетворении апелляционной жалобы отказать. pic.twitter.com/tfK0SwdopJ — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 6 января 2018 г.

Аргументы юристов Навального о конституции и ЕСПЧ приняты не были

Юристы Алексея Навального настаивали на том, что право участия в выборах ему гарантировано Конституцией РФ, где определено, что кандидатами в президенты не могут быть зарегистрированы граждане, находящиеся в местах лишения свободы. Конституция, по словам представителей Навального, была принята всенародным референдумом, а все последующие законодательные акты вводились позже парламентом. И этот факт придает им меньшую юридическую силу.

Кроме того, по мнению юристов, второй приговор Ленинского суда Кирова (по делу "Кировлеса") не может образовывать судимость и связанные с ней негативные последствия, поскольку решение Верховного суда о пересмотре дела не является исполнением постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), о чем имеется заключение Комитета Совета министров Европы.

Тем не менее судьи приняли постановили "решение суда первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца - без удовлетворения".

Юристы штаба Навального ранее заявили, что если решение не будет отменено, то отказ допустить оппозиционера к участию в выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.