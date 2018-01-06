Что приготовить на Рождество: 12 рецептов вкусных постных блюд 1 6.01.2018, 16:29

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В это воскресенье Беларусь, как и весь православный мир, будет отмечать светлый праздник Рождества Христова.

Вечером 6 января традиционно готовят 12 постных блюд – по числу апостолов, которых было именно 12. Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол и приступает к трапезе.

Некоторые молодые хозяйки не знают, какие 12 блюд готовят на Рождество. Более опытные хозяйки, которые из года в год накрывают праздничный стол, хотят разнообразить его новыми рецептами. Чтобы помочь нашим читательницам в подготовке рождественского меню, nv.ua составил подборку оригинальных блюд на Рождество.

1. Кутья

Кутья является самым главным из всех 12 блюд на Рождество. Именно с кутьи начинают как скромное постное застолье на Святвечер, так и богатую трапезу на следующий день. В основе кутьи может быть пшеница, ячмень или рис, которые затем смешивают с изюмом, маком, медом и орехами. Считается, что чем богаче кутья, тем больше счастья и достатка ожидает семью в новом году.

Предлагаем рецепт необычной рождественской кутьи с малиной.

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы

4 столовых ложки малинового варенья

Пол стакана мака

Пол стакана изюма

Пол стакана грецких орехов

Мед по вкусу

Цукаты по желанию

Приготовление:

Замочите зерна пшеницы в холодной воде на несколько часов или на ночь. Затем залейте пшеницу свежей водой и поставьте на плиту. Когда вода закипит, убавьте огонь и варите зерна до мягкости около 2-3 часов.

Пока варится пшеница, подготовьте остальные ингредиенты для кутьи. Промытый изюм насыпьте в чашку и залейте кипятком так, чтобы вода на 2-3 см покрывала сухофрукты. Оставьте изюм на 20 минут.

Тщательно промойте и ошпарьте кипятком мак, оставьте запаренный мак под крышкой на 15 минут. После этого необходимо слить воду и потолочь мак в ступке до появления белого «молочка». Затем добавьте к маку немного воды и меда, перемешайте.

Подготовьте орехи: очистите и порубите их на мелкие кусочки, затем немного поджарьте на сухой горячей сковороде.

Когда будет готова пшеница, слейте с нее воду, добавьте разбухший изюм, рубленые орехи, заправьте маком и малиновым вареньем, перемешайте. При необходимости можно добавить еще немного меда. Для более интересного вкуса можно насыпать в готовую кутью цукаты.

2. Узвар

Традиционный рождественский компот из сухофруктов. Если кутья – хозяйка Святого вечера, то узвар – его хозяин.

Ингредиенты:

100 г чернослива

100 г сушеных яблок

100 сушеных груш

50 г изюма

Сахар и мед по вкусу

5 литров воды

Приготовление:

Положите сухофрукты в дуршлаг и промойте теплой проточной водой. Затем положите в кастрюлю груши и залейте горячей водой, накройте крышкой и варите на слабом огне в течение 10 минут. После этого добавьте сухих яблок, а еще через 10-15 минут добавьте чернослив. Через пять минут высыпьте изюм. После закипания воды варите узвар еще полчаса. Затем снимите компот с огня и настаивайте в течение нескольких часов. Чтобы подать на Святой вечер идеально настоянный узвар, следует сварить его с самого утра.

3. Печеные яблоки

Если вы не знаете, что приготовить на Рождество Христово помимо кутьи и узвара, обратите внимание на печеные яблоки. Этот простой, полезный и вкусный десерт украсит праздничный стол и непременно понравится членам семьи.

Ингредиенты:

4 крупных яблока

100 г изюма

Горсть орехов (грецких, кешью, фундука или любых других)

Сахар, корица, мед – по вкусу

Приготовление:

Промойте яблоки и удалите сердцевину, аккуратно уберите из яблок семечки, не превращая фрукты в «чашечки». Выложите яблоки на форму для запекания и наполните предварительно вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей. Поставьте в духовку и запекайте в течение 20-30 минут при температуре 180 градусов.

4. Постный борщ

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

1-2 шт. лука

1 морковь

1 свекла

200 г белокочанной капусты

50 г сушеных белых грибов

Пол стакана фасоли

2 зубчика чеснока

2 ст. л. томатной пасты

Соль, перец, лавровый лист и другие специи по вкусу

Приготовление:

Перед приготовлением борща на ночь замочите в воде фасоль, а за час до готовки – намочите сушеные грибы. Налейте в кастрюлю два литра воды, добавьте мокрую фасоль, щепотку соли и лавровый лист, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите фасоль в течение получаса.

Пока варится фасоль, подготовьте овощи: лук, морковь и свеклу нарежьте соломкой, а чеснок нарубите ножом. Добавьте овощи в борщ и варите вместе с фасолью около 15 минут. Затем добавьте грибы и нарезанный кубиками картофель. Доведите постный борщ до кипения и варите до готовности картофеля. Затем добавьте томатную пасту и размешайте. Через пять минут добавьте измельченную до тонкой соломки капусту. Посолите, поперчите, подержите борщ на огне в течение еще пяти минут, после чего выключите и дайте настояться.

5. Голубцы с рисом и грибами

Ингредиенты:

10-15 капустных листов

Пол стакана риса

1 морковь

1 шт. репчатого лука

300 г шампиньонов

Соль, перец, чеснок и томатная паста по вкусу

Приготовление:

Отварите рис до полуготовности и отложите. Если в томатной пасте достаточно соли, то солить рис на этапе варки не стоит. Поставьте на огонь глубокую кастрюлю с водой. Листы капусты промойте под холодной водой и просушите с помощью чистого полотенца. Опускайте листы в кипящую воду и проваривайте в течение одной минуты. Вытаскивая капусту из кипятка, сразу же окунайте листы в холодную воду.

К наполовину готовому рису добавьте тертую морковь и мелко нарезанные грибы. Затем выкладывайте начинку в центр каждого капустного листа и заворачивайте в конвертики. Выкладывайте голубцы в толстостенную кастрюлю, заливайте стаканом воды, томатной пастой, добавляйте рубленый чеснок, соль и перец. Тушите голубцы до полной готовности, пока вода не выкипит, а соус не загустеет.

6. Запеченный лосось

Ингредиенты:

Стейки лосося

Соевый соус

Лимонный сок

Приправа для рыбы

Свежая зелень

Приготовление:

Возьмите стейки лосося, смажьте их соевым соусом и посыпьте приправой для рыбы. Поставьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте в течение получаса. Готового лосося сбрызните лимонным соком и украсьте свежей зеленью. Когда рыба немного остынет, для красивой подачи ее можно переложить на листья салата.

7. Винегрет

Популярный и вкусный салат, который может стать одним из 12 постных блюд на Рождество.

Ингредиенты:

4-5 шт. картофеля

3 шт. моркови

5 шт. свеклы

2-3 соленых огурца

Банка консервированного зеленого горошка или 350 г вареной фасоли

3-4 ст. л. растительного масла

Соль, перец и специи по вкусу

Приготовление:

Если для винегрета вы собираетесь использовать фасоль, а не горошек, то ее нужно предварительно замочить на несколько часов, а затем сварить. Морковь, картофель и свеклу следует промыть и отварить в мундирах. Когда овощи сварятся, им нужно будет дать время для остывания.

После этого овощи нужно очистить, порезать на кубики и высыпать в миску. Далее добавьте в салат измельченные на кубики соленые огурцы и отварную фасоль либо консервированный горошек. Перемешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, заправьте маслом и подавайте к рождественскому столу.

8. Теплый салат с зеленой фасолью

Ингредиенты:

400 г зеленой стручковой фасоли

10-15 помидоров черри

5 листиков базилика

1 лимон

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. кунжута

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Отварите фасоль в течение 2-3 минут, затем переложите ее в салатницу, добавьте нарезанные на половинки помидоры, рубленый базилик, полейте оливковым маслом и лимонным соком, посыпьте кунжутом, солью, перцем и перемешайте. Подавайте теплым.

9. Вареники с вишней

Ингредиенты:

Тесто:

200 мл кефира

1 яйцо

350 г муки

1 ст. л. растительного масла

Пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды

Начинка:

500 г вишни

Пол чайной ложки корицы

4 ст. л. сахара

1 чайная ложка кукурузного крахмала

Приготовление:

Для теста смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Затем постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая тесто. Когда тесто станет плотным, его нужно замешивать руками, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. После этого скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в теплое место на полчаса.

Тем временем займитесь начинкой. Удалите из вишен косточки. В отдельной емкости смешайте корицу, крахмал и две-три столовые ложки сахара. Затем соедините вишню с сахарно-крахмальной массой и перемешайте.

Начинайте лепить вареники. С помощью стакана вырезайте из раскатанного теста кружочки, затем каждый кружочек посыпайте сахаром и выкладывайте вишневую начинку. Заворачивайте тесто в вареник, соединяя противоположные края. Сформированные вареники выкладывайте на посыпанную мукой доску, а затем бросайте в кипяток. Варите вареники, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут. Готовые вареники полейте сливочным маслом, посыпьте сахаром и подавайте к столу.

10. Запеченный картофель с авокадо

Ингредиенты:

1 кг картофеля

2 шт. лука

1 авокадо

1 ст. л. растительного масла

3 ст. л. сметаны

Соль, перец, специи по вкусу

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте его дольками. Отварите картофель до полуготовности, разложите по горшочкам для запекания и добавьте нарезанный на кольца лук, предварительно поджаренные кубики авокадо и соус из сметаны, соли, перца и других специй. Запекайте в течение 20 минут. Готовый картофель посыпьте зеленью.

11. Фруктовые конфеты

Ингредиенты:

300 г сухофруктов: курага, изюм и чернослив (можно взять свои любимые сухофрукты)

100 г орехов: грецких и фундука

Какао-порошок или кокосовая стружка для украшения

Приготовление:

Промойте и ошпарьте кипятком сухофрукты. Затем измельчите их в блендере или мясорубке. Также измельчите грецкие орехи, а фундук оставьте целым. Смешайте орехи с сухофруктами и начинайте формировать конфеты: возьмите орешек фундука и скатайте вокруг него шарик из ранее приготовленной массы. Готовую конфету обваляйте в какао-порошке или кокосовой стружке. Чтобы конфеты были слаще, в начинку можно добавить мед.

12. Запеченный лаваш с овощами

Легкая и вкусная закуска, которую можно приготовить на Рождество 2017. Овощи для такого рулета можно выбирать любые.

Ингредиенты:

3 листа тонкого лаваша

200 г свежей капусты

1 репчатый лук

1-2 помидора

150 г моркови по-корейски

100 г маринованных грибов

Томатная паста

Приготовление:

Нашинкуйте тонкой соломкой капусту и протушите ее на сковородке. Промойте помидоры и нарежьте кубиками, мелко нарубите лук, измельчите грибы. Если морковь по-корейски слишком длинная, немного измельчите и ее.

Затем разложите на рабочей поверхности лист лаваша, смажьте его томатной пастой и выкладывайте подготовленные овощи. Аккуратно заверните лаваш в рулет и поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 15 минут до образования золотистой корочки.