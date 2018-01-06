Что приготовить на Рождество: 12 рецептов вкусных постных блюд

Что приготовить на Рождество: 12 рецептов вкусных постных блюд1
- 6.01.2018, 16:29
- 1,235
В это воскресенье Беларусь, как и весь православный мир, будет отмечать светлый праздник Рождества Христова.
Вечером 6 января традиционно готовят 12 постных блюд – по числу апостолов, которых было именно 12. Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол и приступает к трапезе.
Некоторые молодые хозяйки не знают, какие 12 блюд готовят на Рождество. Более опытные хозяйки, которые из года в год накрывают праздничный стол, хотят разнообразить его новыми рецептами. Чтобы помочь нашим читательницам в подготовке рождественского меню, nv.ua составил подборку оригинальных блюд на Рождество.
1. Кутья
Кутья является самым главным из всех 12 блюд на Рождество. Именно с кутьи начинают как скромное постное застолье на Святвечер, так и богатую трапезу на следующий день. В основе кутьи может быть пшеница, ячмень или рис, которые затем смешивают с изюмом, маком, медом и орехами. Считается, что чем богаче кутья, тем больше счастья и достатка ожидает семью в новом году.
Предлагаем рецепт необычной рождественской кутьи с малиной.
Ингредиенты:
1 стакан пшеницы
4 столовых ложки малинового варенья
Пол стакана мака
Пол стакана изюма
Пол стакана грецких орехов
Мед по вкусу
Цукаты по желанию
Приготовление:
Замочите зерна пшеницы в холодной воде на несколько часов или на ночь. Затем залейте пшеницу свежей водой и поставьте на плиту. Когда вода закипит, убавьте огонь и варите зерна до мягкости около 2-3 часов.
Пока варится пшеница, подготовьте остальные ингредиенты для кутьи. Промытый изюм насыпьте в чашку и залейте кипятком так, чтобы вода на 2-3 см покрывала сухофрукты. Оставьте изюм на 20 минут.
Тщательно промойте и ошпарьте кипятком мак, оставьте запаренный мак под крышкой на 15 минут. После этого необходимо слить воду и потолочь мак в ступке до появления белого «молочка». Затем добавьте к маку немного воды и меда, перемешайте.
Подготовьте орехи: очистите и порубите их на мелкие кусочки, затем немного поджарьте на сухой горячей сковороде.
Когда будет готова пшеница, слейте с нее воду, добавьте разбухший изюм, рубленые орехи, заправьте маком и малиновым вареньем, перемешайте. При необходимости можно добавить еще немного меда. Для более интересного вкуса можно насыпать в готовую кутью цукаты.
2. Узвар
Традиционный рождественский компот из сухофруктов. Если кутья – хозяйка Святого вечера, то узвар – его хозяин.
Ингредиенты:
100 г чернослива
100 г сушеных яблок
100 сушеных груш
50 г изюма
Сахар и мед по вкусу
5 литров воды
Приготовление:
Положите сухофрукты в дуршлаг и промойте теплой проточной водой. Затем положите в кастрюлю груши и залейте горячей водой, накройте крышкой и варите на слабом огне в течение 10 минут. После этого добавьте сухих яблок, а еще через 10-15 минут добавьте чернослив. Через пять минут высыпьте изюм. После закипания воды варите узвар еще полчаса. Затем снимите компот с огня и настаивайте в течение нескольких часов. Чтобы подать на Святой вечер идеально настоянный узвар, следует сварить его с самого утра.
3. Печеные яблоки
Если вы не знаете, что приготовить на Рождество Христово помимо кутьи и узвара, обратите внимание на печеные яблоки. Этот простой, полезный и вкусный десерт украсит праздничный стол и непременно понравится членам семьи.
Ингредиенты:
4 крупных яблока
100 г изюма
Горсть орехов (грецких, кешью, фундука или любых других)
Сахар, корица, мед – по вкусу
Приготовление:
Промойте яблоки и удалите сердцевину, аккуратно уберите из яблок семечки, не превращая фрукты в «чашечки». Выложите яблоки на форму для запекания и наполните предварительно вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей. Поставьте в духовку и запекайте в течение 20-30 минут при температуре 180 градусов.
4. Постный борщ
Ингредиенты:
2-3 шт. картофеля
1-2 шт. лука
1 морковь
1 свекла
200 г белокочанной капусты
50 г сушеных белых грибов
Пол стакана фасоли
2 зубчика чеснока
2 ст. л. томатной пасты
Соль, перец, лавровый лист и другие специи по вкусу
Приготовление:
Перед приготовлением борща на ночь замочите в воде фасоль, а за час до готовки – намочите сушеные грибы. Налейте в кастрюлю два литра воды, добавьте мокрую фасоль, щепотку соли и лавровый лист, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите фасоль в течение получаса.
Пока варится фасоль, подготовьте овощи: лук, морковь и свеклу нарежьте соломкой, а чеснок нарубите ножом. Добавьте овощи в борщ и варите вместе с фасолью около 15 минут. Затем добавьте грибы и нарезанный кубиками картофель. Доведите постный борщ до кипения и варите до готовности картофеля. Затем добавьте томатную пасту и размешайте. Через пять минут добавьте измельченную до тонкой соломки капусту. Посолите, поперчите, подержите борщ на огне в течение еще пяти минут, после чего выключите и дайте настояться.
5. Голубцы с рисом и грибами
Ингредиенты:
10-15 капустных листов
Пол стакана риса
1 морковь
1 шт. репчатого лука
300 г шампиньонов
Соль, перец, чеснок и томатная паста по вкусу
Приготовление:
Отварите рис до полуготовности и отложите. Если в томатной пасте достаточно соли, то солить рис на этапе варки не стоит. Поставьте на огонь глубокую кастрюлю с водой. Листы капусты промойте под холодной водой и просушите с помощью чистого полотенца. Опускайте листы в кипящую воду и проваривайте в течение одной минуты. Вытаскивая капусту из кипятка, сразу же окунайте листы в холодную воду.
К наполовину готовому рису добавьте тертую морковь и мелко нарезанные грибы. Затем выкладывайте начинку в центр каждого капустного листа и заворачивайте в конвертики. Выкладывайте голубцы в толстостенную кастрюлю, заливайте стаканом воды, томатной пастой, добавляйте рубленый чеснок, соль и перец. Тушите голубцы до полной готовности, пока вода не выкипит, а соус не загустеет.
6. Запеченный лосось
Ингредиенты:
Стейки лосося
Соевый соус
Лимонный сок
Приправа для рыбы
Свежая зелень
Приготовление:
Возьмите стейки лосося, смажьте их соевым соусом и посыпьте приправой для рыбы. Поставьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте в течение получаса. Готового лосося сбрызните лимонным соком и украсьте свежей зеленью. Когда рыба немного остынет, для красивой подачи ее можно переложить на листья салата.
7. Винегрет
Популярный и вкусный салат, который может стать одним из 12 постных блюд на Рождество.
Ингредиенты:
4-5 шт. картофеля
3 шт. моркови
5 шт. свеклы
2-3 соленых огурца
Банка консервированного зеленого горошка или 350 г вареной фасоли
3-4 ст. л. растительного масла
Соль, перец и специи по вкусу
Приготовление:
Если для винегрета вы собираетесь использовать фасоль, а не горошек, то ее нужно предварительно замочить на несколько часов, а затем сварить. Морковь, картофель и свеклу следует промыть и отварить в мундирах. Когда овощи сварятся, им нужно будет дать время для остывания.
После этого овощи нужно очистить, порезать на кубики и высыпать в миску. Далее добавьте в салат измельченные на кубики соленые огурцы и отварную фасоль либо консервированный горошек. Перемешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, заправьте маслом и подавайте к рождественскому столу.
8. Теплый салат с зеленой фасолью
Ингредиенты:
400 г зеленой стручковой фасоли
10-15 помидоров черри
5 листиков базилика
1 лимон
2 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. кунжута
Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Отварите фасоль в течение 2-3 минут, затем переложите ее в салатницу, добавьте нарезанные на половинки помидоры, рубленый базилик, полейте оливковым маслом и лимонным соком, посыпьте кунжутом, солью, перцем и перемешайте. Подавайте теплым.
9. Вареники с вишней
Ингредиенты:
Тесто:
200 мл кефира
1 яйцо
350 г муки
1 ст. л. растительного масла
Пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды
Начинка:
500 г вишни
Пол чайной ложки корицы
4 ст. л. сахара
1 чайная ложка кукурузного крахмала
Приготовление:
Для теста смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Затем постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая тесто. Когда тесто станет плотным, его нужно замешивать руками, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. После этого скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в теплое место на полчаса.
Тем временем займитесь начинкой. Удалите из вишен косточки. В отдельной емкости смешайте корицу, крахмал и две-три столовые ложки сахара. Затем соедините вишню с сахарно-крахмальной массой и перемешайте.
Начинайте лепить вареники. С помощью стакана вырезайте из раскатанного теста кружочки, затем каждый кружочек посыпайте сахаром и выкладывайте вишневую начинку. Заворачивайте тесто в вареник, соединяя противоположные края. Сформированные вареники выкладывайте на посыпанную мукой доску, а затем бросайте в кипяток. Варите вареники, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут. Готовые вареники полейте сливочным маслом, посыпьте сахаром и подавайте к столу.
10. Запеченный картофель с авокадо
Ингредиенты:
1 кг картофеля
2 шт. лука
1 авокадо
1 ст. л. растительного масла
3 ст. л. сметаны
Соль, перец, специи по вкусу
Приготовление:
Очистите картофель и нарежьте его дольками. Отварите картофель до полуготовности, разложите по горшочкам для запекания и добавьте нарезанный на кольца лук, предварительно поджаренные кубики авокадо и соус из сметаны, соли, перца и других специй. Запекайте в течение 20 минут. Готовый картофель посыпьте зеленью.
11. Фруктовые конфеты
Ингредиенты:
300 г сухофруктов: курага, изюм и чернослив (можно взять свои любимые сухофрукты)
100 г орехов: грецких и фундука
Какао-порошок или кокосовая стружка для украшения
Приготовление:
Промойте и ошпарьте кипятком сухофрукты. Затем измельчите их в блендере или мясорубке. Также измельчите грецкие орехи, а фундук оставьте целым. Смешайте орехи с сухофруктами и начинайте формировать конфеты: возьмите орешек фундука и скатайте вокруг него шарик из ранее приготовленной массы. Готовую конфету обваляйте в какао-порошке или кокосовой стружке. Чтобы конфеты были слаще, в начинку можно добавить мед.
12. Запеченный лаваш с овощами
Легкая и вкусная закуска, которую можно приготовить на Рождество 2017. Овощи для такого рулета можно выбирать любые.
Ингредиенты:
3 листа тонкого лаваша
200 г свежей капусты
1 репчатый лук
1-2 помидора
150 г моркови по-корейски
100 г маринованных грибов
Томатная паста
Приготовление:
Нашинкуйте тонкой соломкой капусту и протушите ее на сковородке. Промойте помидоры и нарежьте кубиками, мелко нарубите лук, измельчите грибы. Если морковь по-корейски слишком длинная, немного измельчите и ее.
Затем разложите на рабочей поверхности лист лаваша, смажьте его томатной пастой и выкладывайте подготовленные овощи. Аккуратно заверните лаваш в рулет и поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 15 минут до образования золотистой корочки.