Белорусы в соцсетях делятся историями о том, как убегали из детских садов 2 6.01.2018, 16:37

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История трех светлогорских детей, которые самостоятельно ушли из сада и поехали на дизеле в Жлобин, потрясла многих.

Но, как оказалось, в детстве о приключениях мечтали не только они. В соцсетях люди стали делиться историями о том, как убегали из сада и от родителей, пишет tut.by.

Ольга Шукайло рассказывает, как в пять лет подговорила друзей убежать из детского сада. А все потому что очень хотела показать ребятам игрушечную собаку, которую ей на день рождения подарила мама.

— …Заканчивалась прогулка на улице, и я подговорила своих друзей спрятаться в домике на площадке и подождать, пока все уйдут в группу, — пишет Ольга. — Я очень хорошо помню, что из окошка домика следила, как воспитатель пересчитывает детей и, не найдя нескольких, говорит кому-то: «Наверное, они уже пошли в группу».

Мой садик стоит прямо во дворе дома, поэтому идти было недалеко. И вот я, малявка, пытаюсь с толпой детей открыть дверь квартиры. Это не очень получается. И вдруг дверь открывается, а на пороге — бабушка, которая приехала погостить. Оказывается, я вчера стащила у сестры ключи от квартиры, а утром ей влетело от папы за то, что она […] их потеряла. Короче, бабушка, папа и сестра встретили нас…

Потом помню лишь обрывками лестницу в группу на второй этаж, как нас ругали (ой ругали!) и как стояла в углу, пока другие дети ели суп.

Показала я все-таки собаку или нет — не помню.

Янина Мельникова рассказала, что в 4 года ушла искать родителей из закрытого гостиничного номера во Франкфурте-на-Майне.

— Родители стояли в очереди за билетами на поезд, гостиница была на привокзальной площади, — пишет Янина. — Нас с сестрой туда отвели и положили спать. Я проснулась — никого нет, дверь закрыта.

Я «вышла» в окно. Благо был первый этаж. Помню, как подставила стул, забралась на подоконник, свесила ноги, аккуратно прикрыла за собой створки, «чтобы сестру не украли» и прыгнула в клумбу. Все это время мимо шли люди, и никто не остановился, не спросил, что делает ребенок.

Я выбралась из клумбы и пошла через площадь на вокзал… Родителей встретила в середине пути. Нужно было видеть их глаза!..

Я была послушным ребенком, никаких истерик, побегов и прочее. Почему я так сделала? Кто ж его знает. Кажется, думала тогда о справедливости, нам обещали, что папа останется, а он тоже ушел…

Николай Бенько рассказал, как в 1987 году они вместе с другом Сашкой Малиновским сбежали из детского сада. Пятилетние путешественники направились в колхозный сад.

- Мы с приятелем без проблем перелезли через невысокий забор одного из столичных садиков, - пишет Николай. - Потом уверенно направились в бывший колхозный сад с прудом. Несмотря на довольно позднюю осенью, даже ножки обмакнул в холодной воде, поели антоновки. А потом долго-долго качались на качелях в одном из дворов. Даже не заметили, как пролетело несколько часов.

Домой мы возвращались очень довольны своей взрослостью и независимостью. До сих пор помню свои переживания, когда увидел маму, которая заливалась слезами у окна. Взрослые безрезультатно искали нас по всему Юго-Западу, а мы спокойно бродили в бывшем колхозном саду.

Это я к чему вспомнил? Просто теперь будут литься гигабайты проклятий в адрес воспитателей детского сада Светлогорска [...]. Но мы с Сашкой Малиновским убежали бы даже с самой охраняемой зоны строгого режима, так как нам было очень интересно познать окружающий мир.