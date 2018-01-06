«Обнародование информации об агентах КГБ нужно для очищения нации» 3 6.01.2018, 16:46

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Тереса Бураускайте

В Литве обнародованы имена агентов КГБ, которые добровольно не признались.

Центр по исследованию геноцида и сопротивления населения Литвы завершил обнародование списка агентов, которые добровольно не признались в содеянном, пишет delfi.lt.

Руководитель центра Тереза ​​Бируте Бураускайте сказала, что онлайн-информация о деятельности более 1600 агентов была опубликована для того, чтобы помочь стране очиститься и предотвратить спекуляции.

«Это была последняя публикация. Я бы рассматривала обнародование информации как очищение нашей нации», - сказал Бураукайте.

Она сказала, что сожалеет о том, что люди, фигурировавшие в списках агентов, не воспользовались возможностью, чтобы признаться государству. Согласно закону, государство на 75 лет засекретило информацию об агентах КГБ, которые добровольно согласились признать свою деятельность в 2000 году. Таких было полторы тысячи.

«Я сожалею, что многие люди, чья работа не была ревностной, но была зафиксирована, не осмелились прийти. Может быть, не было достаточного доверия к государству, другие, возможно, не подумали, что они не сильно навредили, написав тот или иной отчет о туристической поездке», - рассуждает Бураскайте.

Список агентов на сайте kgbveikla.lt начал публиковаться в 2012 году, он постоянно обновлялся.