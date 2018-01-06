Что будет с рублем на следующей неделе? 6.01.2018, 17:13

Фото: tut.by

Прогноз курса белорусского рубля на неделю с 8 по 12 января.

Тенденция к ослаблению белорусского рубля против корзины валют должна сохранится, а курсы евро и российского рубля против доллара могут скорректироваться, что приведет к росту курса доллара на БВФБ примерно на 1%, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Как и ожидалось, средневзвешенный курс доллара на БВФБ на уходящей неделе вырос на 0,7%, достигнув 1,9869 BYN/USD. Однако вызвано это было не коррекцией курса евро против доллара на рынке форекс, а резким подъемом стоимости корзины валют из доллара, евро и российского рубля, то есть ослаблением белорусского рубля.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ неожиданно вырос на 1,7% и составил 5 января 2,3963 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля против белорусского также поднялся за прошедшую неделю на 1,7% и составил 3,4864 BYN/100RUB.

Стоимость валютной корзины за неделю поднялась на 1,4%. Это довольно большая величина (в 2 раза больше, чем за первую неделю 2017 года), тем более всего за три рабочих дня, что указывает на значительное превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением. Объем торгов иностранными валютами на бирже вырос до 419,98 млн. BYN с 322,3 млн. BYN за последнюю неделю декабря.

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Рост спроса на иностранную валюту в начале года является обычным явлением для белорусского валютного рынка, но на уходящей неделе он оказался намного более резким, чем в начале 2017 года. И это при том, что в отличие от января 2017 года, сейчас в банковской системе уже особого избытка рублевой ликвидности не наблюдается. 3 января Нацбанк провел первый в текущем году аукцион по размещению своих рублевых краткосрочных облигаций со сроком обращения, равным 7 дням. Спрос составил 540,87 млн. BYN, а размещено было облигаций на 536,29 млрд. BYN. При этом средневзвешенная доходность выросла до 9,9312% годовых.

Год назад, 4 января облигаций было реализовано на 1,6 млрд. BYN при спросе 1,763 млрд. BYN, а средневзвешенная ставка равнялась 11,8634% годовых. А 27 декабря 2017 года Нацбанк разместил облигаций на 138,41 млн. BYN по средневзвешенной доходности 9,4550% годовых.

На следующей неделе можно ожидать, что ослабление белорусского рубля по отношению к корзине валют продолжится, как это наблюдалось в аналогичном периоде 2017 года, причем, судя по итогам первой недели января, более быстрыми темпами, чем тогда. Но спрос на валюту должен снижаться, поэтому будем ожидать роста стоимости корзины на 0,5-1%.

Курс доллара по отношению к евро

Курс евро по отношению к доллару на рынке форекс на уходящей неделе вырос вместо того, чтобы скорректироваться после подъема в конце декабря. Это выглядит несколько странным, так как особых поводов для этого не было. Впрочем, данные о состоянии экономики еврозоны оказались хорошими. В частности, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) в еврозоне в декабре вырос с 60,1 пункта в ноябре до 60,6 пунктов в декабре, достигнув наибольшего уровня с момент начала его расчета.

Хуже ожидаемых оказались данные по рынку труда в США. Занятость в стране в декабре выросла на 148 тыс., что оказалось намного ниже прогнозируемого увеличения на 190 тыс. Среднечасовая заработная плата увеличилась на 0,3% по сравнению с ноябрем и на 2,5% в годовом выражении, что совпало с прогнозом. Безработица в США составила 4,1%, что является самым низким значением с декабря 2000 года.

Воодушевленные ростом курса евро, произошедшим за последние недели, некоторые эксперты начинают пересматривать свои прогнозы в отношении данного курса в сторону повышения. В частности, глава отдела Deutsche Bank по валютным исследованиям Джордж Саравелос сообщил, что в банке ожидают роста курса евро в 2018 году до 1,30 USD/EUR. Он считает, что рынок еще недостаточно оценил перспективу изменения политики ЕЦБ, тогда как к ужесточению денежной политики ФРС участники рынка уже не чувствительны.

Правда, и сторонники доллара еще не сдались. В частности, Дэниэл Катцив, глава отдела валютной стратегии по Северной Америке в BNP Paribas SA считает, что в I половине 2018 года курс евро может опуститься до уровня 1,15 USD/EUR. К этому приведет повышение ставок ФРС и налоговая реформа в США. Впрочем, к концу года он ожидает роста курса евро.

Ситуация действительно выглядит неопределенной. Но курс евро на рынке форекс вырос уже настолько высоко, что все-таки пора наступать коррекции. Поэтому эксперт будет ожидать его снижения примерно на 0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

В условиях, когда основные торги валютами на Московской бирже не совершались ввиду новогодних каникул, российский рубль сумел укрепиться по отношению доллару в такой же степени, как и евро. Российскую валюту поддержал рост цен на нефть, который был вызван волнениями в Иране, а также появлением информации о значительном росте запасов нефти и бензина в США за последнюю неделю декабря. Кроме того, в первые дни января наблюдался приток средств иностранных инвесторов в российские акции, что также поддержало рубль.

Увеличение цен на нефть кажется все более чрезмерным, тем более что оно вызвано, во многом временными причинами – авариями на трубопроводах и политическими событиями (власти Ирана уже сообщили, что волнения прекратились). Поэтому на текущей неделе вероятно снижение цен на нефть.

Как и в случае с курсом евро, можно ожидать, что на следующей неделе не исключена коррекция курса российского рубля против доллара. Поэтому будем ожидать увеличения курса доллара на Московской бирже на величину около 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

С учетом сделанных прогнозов возможно увеличение средневзвешенного курса доллара на следующей неделе примерно на 1% на фоне небольшого роста курсов евро и российского рубля.

Прогноз на понедельник, 8 января

Курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс во второй половине торгового дня 5 января после подъема, вызванного публикацией данных о состоянии рынка труда в США, снизился, и в итоге изменение оказалось близким к нулю.

Что касается курса российского рубля, то в понедельник, 8 января, в России все еще будут каникулы, поэтому прогнозировать курс рубля в этот день довольно сложно.

Поэтому ожидать какого-то резкого изменения курса доллара на открытии торгов на БВФБ 8 января нет оснований.