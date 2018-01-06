«Сначала со своим алкоголем, потом – со своей едой?» 18 6.01.2018, 17:50

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Рестораторы – про идею чиновников приходить в заведения со своим алкоголем.

В начале этого года глава МАРТа Владимир Колтович заявил, что чиновники хотят разрешить людям приносить в бары или кафе свое спиртное. «Зачем друг друга обманывать? На свадьбу многие приносят свое. Какая проблема это сделать, если хозяин кафе говорит, что вы можете прийти со своим спиртным. Главное, чтобы оно не было контрафактным», – сказал Колтович. Так как более комментариев на эту тему не последовало, kyky.org пообщался с минскими рестораторами и выяснил, как они восприняли это заявление.

Директора бара «Хороший Год» Александр Кульбачко попытался представить, как подобное может выглядеть на практике и в итоге вывел два возможных варианта развития событий. Один из них ресторатору очень нравится:

Фото: Миша Педан

«Мы [рестораторы] смотрим на такое предложение с удивлением. Ведь все помнят, что обязательное наличие в меню заведения беларуского алкоголя с наценкой не более 60% в первый месяц привело к удивительным последствиям типа работяг с завода, которые отправились в «Фальконе» выпить водочки по цене, как в баре на районе. Это было странно, и не потому, что люди плохие, а потому что законодательство дает им импульс вести себя странно. Сегодня в мире существует давным-давно разработанная и внедренная повсеместно практика – «пробковый сбор» или, как его еще называют, «корковый сбор» (о том, что в Беларуси появится такая услуга, МАРТ заявлял еще в 2015 году, но до урегулирования ее на законодательном уровне дело так и не дошло – Прим.).

Все просто: человек приносит свой напиток в заведение, платит за каждую бутылку определенную сумму и наслаждается. Обычно эта практика работает для эксклюзивных напитков, которых просто нет в картах заведений. Уверен, этот принцип и хочет на законодательном уровне внедрить МАРТ. И это совершенно нормально – более того, я знаю, во многих заведениях нашей страны этот принцип уже неплохо работает. Насколько мне известно, «пробковый сбор» в Минске составляет от 20 до 50 рублей в зависимости от заведения. Некоторые указывают его прямо в меню, а потом пробивают как какую-нибудь услугу типа сопровождения стола профессиональным сомелье.

Однако если речь в новом документе пойдет о том, что гости смогут просто приносить в заведения свой алкоголь из ближайшего гастронома, станет вопрос о целесообразности работы заведений, обеспечивающих уют, сервис и прочие блага. Мне кажется, в подобном случае могут проявиться негативные последствия применения закона. В самом удивительном виде закона люди могут начать в первое время приходить в заведения просто погреться со своим пивом и манерами, не всегда соответствующими духу заведения. Просто представьте себе хипстерскую кофейню третьей волны, в которой, заняв половину посадочных мест, какие-то мятые люди пьют «моцнае», а еще говорят про закон, дозволенность и права. Некрасиво и неестественно получается, правда?

Фото: Миша Педан

Уверен я, что даже в самом невероятном и странном варианте принятия решения, рестораторы найдут, как выкрутиться из ситуации. Появятся спецобслуживания, фейсконтроли, «закрытые мероприятия» и так далее. Мне бы очень не хотелось переживать месяц вот такого социального напряжения на уровне общепита. Ну и я верю в здравомыслие и в то, что мы все вместе делаем одно и тоже большое дело. И делаем, надо сказать, неплохо. Сравните Минск 2000 года и Минск начала 2018-го. Появились десятки мест, и есть куда сходить. А то ли еще будет?»

Совладелец рестобара «Тише Мыши» и бара Stirlitz Влад Бриштель более категорично и негативно относится к такой инициативе:

«В кинотеатр со своим DVD, в метро со своей электричкой, в казино со своим крупье – нельзя, вот и в рестораны со своим алкоголем – это как-то неправильно. Во-первых, финансовая сторона вопроса. Во-вторых, как мне узнать, что принесли хороший алкоголь, а не контрафакт? Люди, не дай бог, отравятся – на ком ответственность? Как доказать, что это не из-за еды? Что делать с теми, кто сядет с бутылкой алкоголя и закажет только литр сока? Если коротко: только идиот мог придумать приходить в заведения со своим. Но, если примут, тогда пускай и спать разрешат в заведениях. Чего уж там».

Директор заведения BeerCap Руслан Мелешко объяснил, почему со своим алкоголем нельзя:

«Скорее всего, мы просто не понимаем, что МАРТ имеет ввиду, поэтому сложно сказать, как будет выглядеть на практике их предложение. Если речь о том, что в заведение сможет прийти любой желающий со своим алкоголем и просто сеть за столик – то это, конечно, полный бред.

Меня как собственника, директора никто не сможет обязать обслуживать человека, который ничего даже не заказал в заведении. Возможно, чиновники говорили про большие корпоративы и свадьбы. Многие рестораторы сталкивались с ситуациями, когда разрешили своим гостям принести на банкет выпивку, и именно в этот день в их заведение пришла проверка, увидела незадекларированный алкоголь и дала штраф.

И все равно, что определенное количество бутылок принесли гости – не знаю, как по закону обстоят дела с «принесенной» едой, но «свое» спиртное в заведениях распивать запрещено согласно статье 429. По закону у бара, ресторана и так далее должны быть все документы на все имеющееся спиртное, которые доказывают, что бутылки приобретены легально. Поскольку если кто-то принесет домашний самогон и успешно отравится им, виноват будет владелец ресторана. Я на 90% уверен, что новая норма как раз будет смягчать именно этот момент: по согласованию с администрацией заведения люди смогут «поставлять» на банкеты свою выпивку. С другой стороны, опять же, закон никто не отменял, поэтому интересно, как это будет выглядеть: чеки что ли нужно будет приносить? Хорошо это? Вероятно, в некоторых случаях да, но могут начаться похождения с требованиями распивать свое – а это уже совсем другая история».

Фото: Миша Педан

Совладелец баров «Курилка» и «El pushka» Алексей Садовой, видимо, представив что его заведения может ожидать, решил просто отшутиться:

«Есть такой анекдот: «Я ее кормил, я ее поил, я ее и танцевать буду». Это к тому, что если в барах будут только кормить, непонятно, на кого потом ляжет ответственность за качество принесенного алкоголя. Ведь если МАРТ разрешит приносить в заведения свою выпивку, начнется потом: конфеткой отравили, клофелин подсыпали и так далее, не говоря уже о заработке на алкоголе. Хотя есть очень интеллигентный «пробковый сбор», если речь об этом, то я за. Ну, или у нас сначала разрешат с алкоголем своим, потом – с едой, а потом и с вашей женой.