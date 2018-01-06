В польском костеле нашли клад с золотыми монетами и украшениями

В польском костеле нашли клад с золотыми монетами и украшениями3
- 6.01.2018, 17:59
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Клад, спрятанный примерно после 1652 года, сегодня может стоить более миллиона долларов.
В католическом костеле святых Мартина и Николая в городе Быдгощ (север Польши) найден настоящий золотой клад — почти полтысячи золотых монет и 200 предметов из золота, сообщает ukrinform.ru.
Клад, который был спрятан примерно после 1652 года в костеле во времена шведских вторжений в Польшу, сегодня может стоить несколько миллионов злотых (более миллиона долларов).
— На глубине всего 10 см под полом мы нашли около 700 артефактов. Там было 480 монет и 200 золотых предметов, в частности перстни, броши, крестики, бусы, — сообщил археолог Роберт Гроховский.
По его словам, клад был спрятан в деревянном сундуке, но за четыре века он сгнил. Однако все найденные предметы в очень хорошем состоянии. Среди найденного есть монеты XVI-XVII веков, которые отчеканены на территориях современных Польши, Австрии, Голландии и Германии.
Археологи сейчас детально изучают монеты и то, кому они могли принадлежать. Монеты и золотые предметы попадут в музей “Европейский центр денег” в городе Быдгощ.