Почему Путин и его друзья так боятся новых санкций США 7 6.01.2018, 18:09

7,864

Владимир Путин

Санкции США в 2018 году станут первыми глобальными финансовыми санкциями против Путина и его ближайшего окружения.

Для России 2018 год станет годом сюрпризов от Соединенных Штатов. Принятый прошлым летом санкционный закон PL 115-44 «О противодействии противникам Америки через санкции» обязывает американские органы исполнительной власти подать в Конгресс минимум семь отчетов о расширении секторальных и персональных санкций против РФ, пишет сайт hyser.com.ua.

Первый и самый опасный для окружения Путина должны обнародовать в конце января – начале февраля как раз накануне очередных президентских выборов в России. Документ коснется российских олигархов и бизнесменов из ближайшего окружения Путина, их состояний и коррумпированности, общественных деятелей и граждан, имеющих государственные награды. Но самое главное, по мнению американских экспертов – США могут запретить своим компаниям покупать российские облигации, что может привести к их массовой распродаже и, как следствие, к проседанию рубля уже в феврале.

Кого коснутся санкции

В своей авторской предновогодней колонке для The New York Times госсекретарь Рекс Тиллерсон писал, что у Вашингтона нет иллюзий по поводу российского режима, который за последнее десятилетие оккупировал Грузию и Украину и подорвал суверенитет западных стран, вмешиваясь в их выборы. «Назначение Курта Волкера спецпредставителем по Украине отражает нашу приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Без мирного решения ситуации в Украине, которое должно начинаться с приверженности России Минским соглашениям, возвращения к business as usual быть не может», – пишет Рекс Тиллерсон.

В России отношениями с США не менее разочарованы. Подводя итоги 2017 года директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин в статье «Каким был 2017 год для внешней политики России» писал: «Надежды на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп закроет период конфронтации с Россией и начнет глобально договариваться с Москвой, оказались не только разбиты, но сменились гораздо более мрачными, чем прежде, прогнозами будущего отношений России и США. В 2017 году Россия стала фактором внутренней американской политики, которая переживает острейший за последнее время кризис. Это делает практически невозможным улучшение отношений в течение президентства Трампа – сколько бы оно ни длилось. Теперь, наоборот, речь идет о дальнейшем ухудшении отношений».

Под «дальнейшим ухудшением» в Москве наверняка понимают ужесточение санкций. Статья 241 санкционного закона «О противодействии противникам Америки через санкции», который Дональд Трамп подписал 2 августа, дает Минфину, Нацразведке и Госдепу 180 дней на представление профильным комитетам Конгресса отчета об олигархах-друзьях Путина и высших должностных лицах, задействованных во внешней политике России. Хоть российские СМИ и пишут, что попадание в этот отчет не означает автоматического введения санкций, на деле все несколько иначе.

По словам научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда, который принимал участие в разработке санкционных рекомендаций Госдепу и Минфину, для русских попадание в отчет может привести к будущим санкциям и угрозе быть отрезанным от доллара и американской банковской системы. Но даже без применения санкций попадание в «черный» список осложнит ведение их бизнеса на Западе.

«Во-первых, это может стимулировать более независимую российскую элиту дистанцироваться от Путина. Во-вторых, агрессия Путина против соседей и Запада может иметь плохие последствия для элиты. Наконец, в отчете могут быть коррупционеры, замеченные в отмывании денег, и ограничение их деятельности в США и применение к ним санкций поможет защитить американскую финансовую систему от плохих игроков», – сказал Андерс Аслунд.

По его словам, в «черном» списке могут оказаться семь категорий россиян: большие предприниматели, которые работают с Кремлем; близкий круг Путина и их дети – «золотая молодежь»; личные друзья Путина; крупные бизнесмены; руководители российских госпредприятий.

«Будет опубликован список не только российских активов, но, я так понимаю, что и активов многих российских олигархов, которые стоят за российским режимом. И я считаю, что это будет очень мощный толчок для того, чтобы Россия шла путем логики реального мандата на Донбассе – то, о чем мы говорим – это возвращение Донбасса в Украину, возвращение Донбасса к нормальной жизни и в наше правовое поле. И для этого формула очень проста – Россия выходит с оккупированных территорий Донбасса, а международный компонент (миротворческая миссия – ред.) заходит», – заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Какие контрмеры предпримет Путин

Но, как бы украинской власти не было обидно, новый закон «О противодействии противникам Америки через санкции» стал ответом на вмешательство России в американские президентские выборы. Да, в санкционном законе упоминаются секторальные и персональные санкции против российской верхушки и экономики, введенные в ответ на военную агрессию Кремля против Украины, но лишь в контексте кодификации – невозможности их отмены без согласия Конгресса. Ведь еще год назад на Капитолийском холме были серьезные опасения, что Трамп может единолично ослабить или отменить антироссийские санкции.

«Санкции (введенные за российскую агрессию против Украины – ред.) ударили по нескольким ключевым энергетическим проектам, таким, как гигантская нефтяная сделка с Exxon Mobil Corp. и окажут долгосрочное влияние на добычу нефти в России. Но, к большому огорчению Вашингтона, Москва по большей степени выдержала санкционное давление», – говорится в материале аналитической компании Stratfor.

Как отмечают ее аналитики, нынешние санкции не позволяют некоторым российским компаниям и банкам («Сбербанк», «Роснефть») выпускать облигации для западных инвесторов, но не мешают российскому правительству гарантировать их долги. К примеру, в 2017 году иностранные инвестиции в российский государственный долг выросли с 5 до 30%. А в 2018-м за счет выпуска облигаций государственного займа российское правительство рассчитывает привлечь дополнительно $18 млрд. Ведь, по словам российских экономистов, резервный фонд страны по итогам 2017-го полностью исчерпан, остался только Фонд национального благосостояния.

Если США применят санкции к российским государственным облигациям, это может не только отпугнуть западных инвесторов от покупки новых, но и подтолкнуть к распродаже имеющихся на руках ценных бумаг. Это, в свою очередь, приведет к проседанию курса рубля, так как во время распродажи облигаций возрастет спрос на валюту. Но, по мнению западных аналитиков, куда более негативный эффект могут иметь персональные санкции против ближайшего окружения Путина, которое любит скрывать свои миллиарды в западных банках и офшорах.

«Конгресс явно хочет увидеть отчет по тем, кто может попасть под санкции из (российской – Авт.) исполнительной власти и, похоже, многие в Москве нервничают по этому поводу», – сказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

В четверг вечером 21 декабря в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин традиционно собрал 39 крупнейших российских предпринимателей из 60 приглашенных, большинство из списка Forbes. Среди приглашенных: глава «Роснефти» Игорь Сечин, владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, гендиректор и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, самый богатый по версии Forbes-2017 Леонид Михельсон и многие другие.

В отличие от предыдущих встреч эта проходила на фоне ожидания новых американских санкций, которые должны сильно ударить по ближайшему олигархическому окружению Путина. По информации некоторых российских экспертов, в ходе закрытой части встречи с бизнесменами Путин так прямо и сказал: «Улучшений не ожидайте, причин для этого нет».

О реакции крупных российских бизнесменов на откровения хозяина Кремля можно лишь догадываться. Но интересно, что сказал это Путин буквально за несколько месяцев до своих президентских выборов, а значит, в поддержке крупного бизнеса он не сомневается, даже накануне новых американских санкций. Не сложно предположить, что в новом санкционном списке может оказаться Олег Дерипаска, который был среди клиентов бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта, и акционеры «Альфа-групп», которые фигурировали в «досье Трампа» бывшего британского разведчика Кристофера Стила и обвинялись во вмешательстве в американские президентские выборы (сейчас судятся и с изданием, где было опубликовано досье, и с заказчиком).

Именно для них путинский режим готовится ввести очередную амнистию иностранного капитала и отменить подоходный 13% налог на возвращение денег в Россию. Последняя подобная амнистия проходила в 2015-м: для закрытия бизнеса за границей и перевода денег в Россию достаточно было задекларировать активы и зарубежные счета.

«На прошлой нашей встрече вы попросили создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию и в качестве инструмента предложили использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте. Правительство и ЦБ вопрос проработали и мною дано поручение определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году (в 2018-м – Авт.)», – говорил Путин на встрече с бизнесом.

Помимо этого, по информации The New York Times, в надежде обойти санкции российское правительство хочет создать свою криптовалюту, чтобы расплачиваться ее с западными инвесторами. Ранее такую возможность допускал и советник Путина Сергей Глазьев. По его словам, по чувствительным для России видам деятельности этот инструмент очень подходит. «Мы можем, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру. Я поддерживаю идею создания крипторубля. Национальная криптовалюта может эмитироваться так же, как обычный рубль, но через использование технологии блокчейн», – заявлял Сергей Глазьев.

По словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, влияние санкций на изменение политики Кремля по отношению к Украине будет зависеть от того, будут ли новые санкции вводиться как ответ на агрессию России против соседа, или же будут ответом на вмешательство России в президентские выборы в США.

А вот советник бывшего вице-президента США Джо Байдена Майк Карпентер считает, что новый набор санкций Конгресса против России, вероятно, окажет существенное влияние, если список коррумпированных лиц будет широким, а санкции против российских оборонных и разведывательных органов будут строго соблюдаться.

«Пока непонятно, насколько широким будет список, который утвердит Администрация, но у меня сложилось впечатление, что бюрократия подошла к вопросу очень серьезно. Для Украины последствия двоякие. Во-первых, более жесткие санкции против России выгодны Украине, поскольку повышают цену агрессии России. Во-вторых, они должны стать предупреждением для тех украинцев, которые получают прибыль от коррупции. Следует помнить, что Закон Магнитского носит глобальный характер и может применяться к людям любой национальности», – подытожил Майк Карпентер.