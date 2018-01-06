Гарри Каспаров: Нам нужно инвестировать в понятие «правда» 6 6.01.2018, 18:36

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Гарри Каспаров

Чемпион мира по шахматам - о противодействии российской пропаганде.

"У Гарри Каспарова есть много причин ненавидеть высокие технологии, в том числе тот факт, что он стал первым чемпионом мира по шахматам, которому нанес поражение компьютер, а также то, что он около десяти лет был "гласом вопиющего в пустыне", предостерегая о хаосе и разрушении, которые чинят российские "боты", - пишет журналистка The Times (перевод — inopressa.ru) Никола Вулкок. И все же, подчеркивает она, нижеследующее интервью Каспаров дал в штаб-квартире Google в Лондоне, в день, когда там собрались шахматисты.

Журналистка напоминает: "После ухода из шахмат он переключился на политику, в 2007 году был задержан и ненадолго заключен под административный арест за противостояние Путину. В тюрьме его били, он говорит, что полицейский, который в суде давал показания против него, откровенно лгал. Однако, говорит он, в то время режим был "вегетарианским" по сравнению с днем сегодняшним, за "правонарушения", за которые тогда давали 5-10 суток ареста, теперь приговаривают к 5-10 годам тюремного заключения. Он говорит о себе, что он "изгнанник - тот, кто не может вернуться. Точнее говоря, я мог бы вернуться в Россию, но это билет в один конец".

В 2008 году Каспаров объявил, что будет баллотироваться в президенты. По его словам, еще до этого "Путин применял на практике онлайн-тактики - хакерские атаки и фейковых ботов, - которые теперь сеют хаос в бизнесе и даже на выборах на Западе" (формулировка газеты).

Каспаров сказал в интервью: "Он делал это в российском интернете - мы видели вторжение фабрик троллей и фейковых новостей. Вся идея в том, как подразделять месседж. Трудно впарить газетный месседж про хорошее и плохое, но как насчет новой концепции "правда - понятие относительное"?"

Каспаров описал этот метод так: "Мы нехорошие, ну так что ж - все нехорошие. Мы коррумпированы - но все коррумпированы. У нас нет демократии - ни у кого нет демократии. Делайте это по частям. Создайте сайт, который на 90% сообщает факты и подлинные истории, а на 10% - фейковые новости, те, которые хочет слышать Кремль. Это упрочивает веру в том, что большая часть статей правдива".

"Затем [он] переместился в соседние страны, в Восточную Европу, затем почувствовал себя достаточно уютно, чтобы атаковать свободный мир", - заявил Каспаров.

По словам автора, Каспаров сказал о Путине: "У него уже больше десяти лет практики. Мы много лет говорим о расширяющемся влиянии КГБ, но, пока это не случается в Америке и Европе, никто не вторит".

"Возможно, нам следовало бы благодарить судьбу за победу Трампа. Это был сигнал для пробуждения. Он взорвал систему", - заметил Каспаров.

"Каспаров говорит, что такие ИТ-компании, как Google, Apple и Facebook, способны делать больше для прекращения подрывной деятельности. Но он не решается обвинять их в бездействии", - отмечает автор. Каспаров пояснил: "Для этого нужна политическая воля, а не только продвинутые технологии. Можем ли мы остановить это? Уничтожить целиком не можем, но можем пресечь большую часть. Начать с Russia Today - это пропагандистское ответвление, а не независимый телеканал. Если вы на войне, вы должны относиться к этому всерьез".

"Он говорит, что они атакуют "не просто США или "Брекзит"; это любые шаги, которые пошатнут статус-кво. Вот почему Путин опаснее, чем коммунистическая пропаганда 50 лет назад. Она основывалась на идеологических концепциях, очень косных концепциях. Концепции можно опровергать, это дебаты. Но Путин может выступать в разных обличьях: альтернативных правых, ультралевых, любом обличье, которое пошатнет статус-кво или центризм. В его понимании хорошо все, что уничтожает какую-то страну".

Каспаров говорит: "Важно инвестировать деньги в возрождение понятия "правда". Это сложно, потому что есть много способов говорить неправду, но только один способ говорить правду. Люди не хотят верить фактам, которые не совпадают с их политической точкой зрения, и это большая победа для Путина. Имеется 25-30% людей, которые не отступятся от Трампа ни за что, какой бы уморительной ни была ложь".

По словам Каспарова, для противодействия необходим "комбинированный подход правительства, крупного бизнеса, ИТ-компаний, общественности и СМИ. Это не настоящая война, это даже не холодная война, это гибридная война".