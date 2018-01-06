Синоптики: Завтра будет до +5 градусов 6.01.2018, 18:49

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В Беларуси 7 января ожидаются осадки.

В воскресенье в Беларуси будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется слабый туман, гололед, по северу страны на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов. В дневные часы по северу ожидается понижение температуры до 3 градусов мороза.