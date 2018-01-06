«Безвиз» стало словом 2017 года в Украине 2 6.01.2018, 19:17

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Слово «безвиз» находилось в центре информационного поля Украины в течение всего 2017 года.

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" назвал появившееся в результате сокращения словосочетания "безвизовый режим" слово "безвиз" – словом 2017 года, которое наилучшим образом отражает настроения и переживания прошлого года, сообщает gordonua.com.

Составители словаря отметили, что слово находилось в центре информационного поля Украины в течение всего года. Пиковый интерес к "безвизу" зафиксирован в июне, когда безвизовый режим с ЕС вступил в действие.

Отмечается, что "органическое единение украинского предлога со словом французского происхождения в новую лексическую единицу говорит о хорошей способности украинского языка усваивать и преобразовывать под свои нужды иноязычные слова".

Составители словаря также обратили внимание, что украинский общественный дискурс был традиционно перегружен политикой, поэтому большинство других претендентов на звание слова 2017 года имели политическую окраску.

Среди них: "безкарність", "агент Кремля", "заручники" и "євробляхи".

Не окрашенные политически популярные слова пришли в украинский лексикон из-за рубежа.

Это слова "біткоїн" и "спінер".

Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для безвизового выезда за границу требуется биометрический паспорт. Их выдача в Украине началась 1 января 2015 года.