Чтоб перейти в БАТЭ, новый тренер выкупил свой контракт у предыдущего клуба 6.01.2018, 19:25

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Олег Дулуб

Олег Дулуб говорит, что переговоры с обоими – предыдущим и новым – футбольными клубами были непростыми.

Белорусский тренер Олега Дулуб говорит, что переход из «Черноморца» в БАТЭ — большой шаг в его карьере — о переходе из одесского клуба «Черноморец» долго не думал. Об этом передает «Белсат».

«Принципиальное согласие дал сразу, — говорит Дулуб. — Дальше начались технические моменты. Львиная доля всего времени переговоров с руководством БАТЭ пришлась на обсуждение состава тренерского штаба».

По словам Дулуба, переговоры с «Черноморцем» также были «непростыми и длительными».

«В итоге нашли компромиссное решение, – сказал Олег Дулуб. – Правда, мне пришлось выкупить свой контракт. Но это детали. В целом все решили цивилизованно».

Ассистентами Олега Дулуба в БАТЭ станут Алексей Бага, Дмитрий Молош, Василий Хомутовский и украинец Александр Грановский.

Новый наставник БАТЭ займется в клубе «сквозной работой»: начиная от главного тренера первой команды и заканчивая всеми тренерами групп подготовки.