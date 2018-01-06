В аэропорту Минска наконец-то появилось расписание по-белорусски 8 6.01.2018, 20:01

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Ранее информация на табло публиковалась по-русски, по-английски и с недавнего времени по-китайски.

Об этом сообщает nn.by.

«Русский язык, в отличие от белорусского, это еще и один из восьми языков, которые приняты в мире как международные. Поэтому на сегодняшний день информация подается на трех из восьми общепринятых языков», - объяснял в ноябре отсутствие белорусского языка директор Национального аэропорт «Минск» Дмитрий Меликян.