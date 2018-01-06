Тиллерсон: США поддержат мирную смену власти в Иране 6.01.2018, 20:12

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Сейчас Америка поддерживает протестующих в Иране политически, «усиливая их голос».

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон поддерживает мирные антиправительственные акции протеста в Иране и может поддержать мирную смену власти в этой стране. Как сообщает liga.net, oб этом он сказал в интервью CNN.

По мнению Тиллерсона, иранский народ пострадал от действий нынешнего "режима".

"Я думаю, что иранцы пострадали от этого режима, режим - это революционное правительство. Они назвали себя революционным правительством, и иранский народ пострадал от этого режима. Очень мало пользы для иранского народа. С тех пор, как этот режим пришел к власти, они пострадали от экономических санкций из-за дестабилизирующей роли, которую играет этот режим в регионе", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что США могут поддержать ненасильственную смену власти в Иране.

"В какой-то момент люди решат, что это не то, как они хотят жить, но мы всегда поддерживаем мирную смену власти. Мы не поддерживаем насильственные методы смены власти..." - сказал Тиллерсон.

"Мы поддерживаем иранский народ, их стремление к лучшему качеству жизни, большей свободе. Мы считаем, что они этого заслуживают, но только иранский народ может осуществить эту мирную смену власти. Мы поддерживаем это", - добавил он.

По словам госсекретаря США, сейчас его страна поддерживает протестующих в Иране политически, "усиливая их голос".

"Когда они выходят на улицы, мы слушаем, почему они там, каковы их проблемы. И там, где есть законные опасения, и мы согласны с тем, что это реальная проблема, мы должны поддержать их высказывание. И именно это сделал президент, Белый дом, вице-президент, я в Государственном департаменте посредством заявлений - мы усилили их голос", - сказал Тиллерсон.

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.